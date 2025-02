Durf te ontdekken: Shabbies Amsterdam SS25

Ga waar het leven je brengt met Shabbies Amsterdam. Sinds 2005 ontwerpen ze schoenen en tassen die stoer, stijlvol en puur zijn – voor de vrouw die alles uit het leven wil halen. Met robuuste ontwerpen van de beste materialen ben je altijd klaar voor je volgende avontuur, of dat nu een citytrip of een koffiedate is. Durf te gaan. Durf te leven. Durf te ontdekken. Shabbies Amsterdam – crafted to explore, just like you.

Over Shabbies Amsterdam

Shabbies Amsterdam is in 2005 opgericht door Fred de la Bretonière, als stoere en eigenzinnig zus van zijn in 1970 opgerichte Fred de la Bretoniere. Wat begon met een iconische laars met een ‘shabby’ twist, groeide uit tot een volledige collectie, ontworpen om vrouwen sterk, zelfverzekerd en stijlvol te laten voelen en zijn. Shabbies Amsterdam viert de kracht van iedere vrouw met tijdloze, robuuste designs die karakter en individualiteit benadrukken. Vakmanschap en puurheid staan centraal: elk ontwerp is met liefde gemaakt van de beste leersoorten, met oog voor detail en traditie.