Dutch Dandies en Arno Kantelberg lanceren capsulecollectie voor herfst/winter 2023

Komend najaar lanceert mannenmodemerk Dutch Dandies een exclusieve capsulecollectie met stijlpastoor Arno Kantelberg. Voor beide partijen een logische stap, omdat het merk en Arno dezelfde missie delen. Namelijk de man handvatten bieden om zijn stijl te upgraden.

Deze capsulecollectie zit vol tijdloze klassiekers die van iedere garderobe een veelzijdig, goedgekleed geheel maakt. Vernieuwing in silhouet, kwaliteit en pasvorm staan centraal. Een sneak preview werd maandag 13 februari in Gastrobar GREEN in the Valley Amsterdam gelanceerd binnen een select gezelschap stijlliefhebbers en polderdandy’s, waaronder Paul Rem, London Loy en Steffen Morrison. Op deze dag ging Kantelberg ook in gesprek met deze dandy’s voor de gloednieuwe Man en Stijl vodcast; een podcast-serie in videoformaat.

Beeld: Dutch Dandies

Beeld: Dutch Dandies

Over de collectie

De stukken in de capsulecollectie van Dutch Dandies zijn items om een eigen stijl mee uit te dragen. Denk aan double-breasted pakken en dubbele bandplooibroeken, met wijdere pasvorm. Combinaties worden monochroom gedragen. Safari-invloeden en typische jaren ’80 elementen zijn volop zichtbaar. Denk aan invloeden van muzikant Bryan Ferry met klepzakken op de borst van het overhemd.

De collectie is vrij breed. Van coltrui tot pak, maar voor die stukken geldt dat je jezelf hiermee kan onderscheiden. Het zijn niet zozeer kledingstukken, als wel handvatten om je leven nog meer in het vernis te zetten. Aldus Arno Kantelberg

Aanvullend zegt Menno Dings, Head of Brand bij Dutch Dandies: Deze capsulecollectie is innovatief, persoonlijk en met flair. Een verrijking van het bestaan en voorkomen van de man.”

De verkoopprijzen liggen net iets boven het niveau van de reguliere Dutch Dandies collectie, dit in verband met de hogere exclusiviteit en kwaliteit van de materialen.

Beeld: Dutch Dandies

Man en Stijl vodcast

Vanuit de samenwerking tussen Dutch Dandies en Arno Kantelberg onderzoeken zij verder de man en zijn stijl. Bestaat de polderdandy. Hoe is het gesteld met smaak en zelfvertrouwen – of juist waar komt dit zelfvertrouwen vandaan? Arno is tijdens de lancering in gesprek gegaan met autoriteiten op het gebied van mannenkleding. Denk hierbij aan muzikanten, stijlhoofdredacteuren of modemerkambassadeurs. Vanaf half maart is deze podcast te beluisteren op de grote podcastkanalen en de beelden hiervan zijn te zien via Arno’s stijlmedium ModMod en Dutchdandies.nl.