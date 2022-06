Dutch Dandies reist in stijl voor SS23

Beeld: Dutch Dandies SS23 collectie, eigendom van het merk.

Voor Spring/Summer 2023 reist Dutch Dandies in stijl naar de meest jaloersmakende bestemmingen. We mógen en kúnnen weer reizen, dus doen we dit ook! Van een pittoreske haven in Portofino tot aan Madison Avenue op Manhattan. Waar we goed voor de dag komen op een frisse en kleurrijke manier, een richting die Dutch Dandies afgelopen voorjaar al inzette. Een look die we showen met een illustraties van de gevierde Amsterdamse mode-illustrator en musicus Hilbrand Bos.

Bij Dutch Dandies zien we een aantal verschuivingen in kleur en design. Iets waar we met volle durf op inzetten. Je kent ons. Qua kleuren moet je denken aan paars/lila aqua, waarbij lichtgrijs een vaste waarde is als neutrale kleur. We combineren dat met wit en off white om een algehele frisse look te creëren.

Wat betreft de stoffen worden er meer en meer gedessineerde stoffen gebruikt. Ruiten mogen groter en meer uitgesproken. Maar ook strepen zijn er, van fijne pinstripes tot uitgesproken blokstrepen.

Comfort is hierin key. Zelfs voor de meer formele kant van de SS23 Dutch Dandies Collectie. We maken hiervoor veel gebruik van stoffen in wol/elastaan- of katoen/elastaan-mengelingen. Dit doen we ook bij linnen of linnen-mengelingen, waardoor alles net even wat nonchalanter om je lichaam ‘valt. Als we geen elastaan gebruiken, dan beschikt het materiaal over een natuurlijke stretch.

Het gebruik van jersey en jersey-look stoffen zet door in colberts en broeken, maar wel op een meer geklede manier. Ook zien we meer structuur in de stoffen, onder meer in de zomerse klassieker; de seersucker.

Dit alles met een los silhouet, zoals je terugziet in de illustraties van Hilbrand Bos. We gaven hem de inspiratie van de Golden Age of Plane Travel uit de 50’s en 60’s. Vertaald naar het hier en nu. Waar de colberts een minimale schoudervulling hebben en de knoopsluiting iets omhooggaat. De broeken mogen dan weer wat wijder, rechter en hoger in de taille.

Verder zien we veel double-breasted pakken en de reis-inspiratie komt duidelijk terug in onze safari jasjes of shirtachtige jasjes met opgezette zakken. Je kunt de jasjes ook lostrekken van het formele. Zeker als je het aanvult met onze knitwear van prima cotton of linnen.

Belangrijk voor Dutch Dandies, zeker tijdens Spring/Summer, zijn én blijven de trouwkostuums. We verwachten dat er veel meer getrouwd wordt dan in de afgelopen jaren, daarom is het aanbod breder dan ooit. Waar we naast traditionele kleuren ook gaan voor petrols, mint en roze. De look maak je zoals altijd uiteraard af met sneakers en loafers die Dutch Dandies in samenwerking met Greve heeft ontwikkeld.