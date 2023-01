Duurzaam sieradenmerk Ana Dyla op de Modefabriek

Het internationale sieraden merk Ana Dyla staat aankomende editie op de Modefabriek. Op 22 & 23 januari zal Ana Dyla de ICONIC collectie presenteren op de beurs in de RAI Amsterdam.

Ana Dyla is te vinden op de Modefabriek met de kernwaarden van het merk: diversiteit, duurzaamheid en ethiek. Ana Dyla werkt aan een betere en mooiere wereld middels eerlijke producten van een transparante en duurzame herkomst. De collectie past bij de diversiteit van elke vrouw: van simpele, draagbare designs tot uitgesproken ontwerpen voor speciale gelegenheden.

We leven in een wereld waarin duurzaamheid steeds meer een kernwaarde wordt. De retail heeft daarin een belangrijke rol om duurzaamheid toegankelijk te maken voor de consument. Ana Dyla maakt duurzame en ethische sieraden toegankelijk, ook voor conventionele retailers.

Beeld: Ana Dyla

Ana Dyla is transparant over de productieketen en B corp gecertificeerd. De collecties worden gemaakt van recyclede materialen en ethisch verantwoord produceren is een belangrijke drijfveer voor de oprichtsters.

De markt verandert continu, de wereld wordt kleiner en de consumenten worden kritischer. Retailers kennen de klant het beste en daarom biedt Ana Dyla ook voor retailers private label aan. De mogelijkheid om kleinschalig sieraden te produceren.