Duurzaamheid bij DWRS Label

We weten allemaal dat de fashion- en schoenenindustrie veel impact heeft op het milieu. Wij, als schoenenmerk, voelen ons verantwoordelijk om hier bewust mee om te gaan en een steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijke werkwijze. Dit doen wij bij DWRS label door zoveel mogelijk verantwoord te ondernemen. Hierin is ieder stapje in de goede richting belangrijk en essentieel! Duurzaamheid is een heel actueel onderwerp binnen ons bedrijf en we willen in de toekomst extra stappen maken.

In samenwerking met gecertificeerde fabrieken in Portugal werken wij er hard aan om de collectie zo duurzaam mogelijk te laten produceren. De partners daar, maar ook de toeleveranciers, selecteren we daarom zelf. Hierdoor zijn de materialen gekwalificeerd en ook steeds vaker gerecycled. Van restmaterialen uit vorige producties laten wij samples maken om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk afval overblijft. Deze restmaterialen zetten we vervolgens ook in voor toekomstige collecties. Op deze manier streven we naar ‘zero waste’. We stellen de collecties met zorg samen vanuit Nederland, maar monitoren de arbeidsomstandigheden tijdens de bezoeken aan de fabrikanten.

Naast onze eigen collecties en productie gaan we heel bewust ook partnerships aan met bedrijven die duurzaamheid een warm hart toedragen. De meest recente samenwerking is bv. met HAAN, een merk dat met haar persoonlijke verzorgingsproducten een betere toekomst voor onze planeet en zijn inwoners wil bewerkstelligen. 1 van deze producten is een ‘hand sanitizer’ o.a. om waterverspilling wereldwijd te verminderen. Zij doneren een groot deel van hun opbrengsten om waterputten te slaan in Malawi.

HAAN - Your everyday hand sanitizer (haanready.com)

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de wereld gezond blijft! Samen staan we sterk en we willen jullie ook vragen om hierbij stil te staan op zijn tijd. Onthoud goed: alle kleine beetjes helpen. :)

Heb je suggesties voor ons om nog bewuster te worden? Of heb je vragen? Stuur ons dan gerust een mailtje: webshop@dwrslabel.com