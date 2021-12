Duurzaamheid, inclusie en Indonesië: dit is ADUH!

Heb je altijd al duurzame kleding willen kopen én wil je graag opvallen met jouw outfit? Dan wordt het hoogtijd om bekend te raken met ADUH, dé voorloper op het gebied van duurzaam geproduceerde kleding met een Indonesische touch. Sinds 2016 kan iedere modeliefhebber terecht bij ADUH voor unieke designs met ieder een eigen verhaal. In de toekomst kun je er bovendien misschien zelfs jassen en broeken scoren. Wie echter op zoek is naar een stoere, casual look, kan zijn of haar outfit altijd op unieke wijze stijlen met de kleding van ADUH.

Designs met een Indonesische twist

De oprichters van ADUH hebben hun roots in Indonesië, wat de aanleiding en inspiratiebron is voor de designs van het merk. Elk item wat je dan ook tegenkomt op de website, is zorgvuldig ontworpen met een knipoog naar Indonesië. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de batik-patronen, de flora en fauna en Indonesische monumenten op de shirts en hoodies. Door deze subtiele touch aan ieder design, is het mogelijk om je te onderscheiden. Daarnaast is iedere collectie geïnspireerd op een ander Indonesisch eiland. Weten wat het verhaal is achter het item? Lees dan de korte beschrijving bij het design om dit te achterhalen.

ADUH voor iedereen

Naast de Indonesische draai aan ADUH’s collectie neemt het bedrijf het voortouw door uniseks kleding te verkopen. Wie je bent of hoe je eruitziet, moet namelijk niet uitmaken voor welke kleding je draagt. Daarbij komt dat íedereen er good looking uitziet in de T-shirts en hoodies van het merk, doordat er oneindig veel mogelijkheden zijn om de items mee te stijlen. Zo kun je een uniek shirt van ADUH dragen op een gaaf bomberjack of kun je kiezen voor een bijzondere hoodie boven een mooie jeans. De kleding van ADUH is kortom stoer, tof en vooral authentiek in vorm en design.

Duurzaamheid als rode draad

Niet alleen spelen Indonesië en inclusie een grote rol in de visie van ADUH, maar ook duurzaamheid is niet weg te denken uit de collecties. Ook hierin is ADUH-pionier, aangezien er in elke fase van het productieproces aandacht besteed wordt aan milieuvriendelijkheid en de levensduur van de items. Dit begint al bij het katoen, dat biologisch en onbewerkt is. Hierdoor komen er geen giftige stoffen terecht in de kleding en kan er ook geen allergische reactie uitgelokt worden. Bovendien worden de stuks eerst gewassen, zodat de kleding niet krimpt. In tegenstelling tot grote concerns verloopt deze fase extra zorgvuldig, omdat het versnellen van het wasproces dus niet zonder gevolgen is.

Milieuvriendelijk materiaal is niet het enige punt van aandacht om je als duurzaam bedrijf te kunnen onderscheiden. Zo worden Fairtrade-eisen door ADUH nauwlettend nageleefd, zoals menswaardige werkomstandigheden en een eerlijk loon. Daarnaast zit duurzaamheid hem ook in de levensduur van kleding; je wil immers niet dat jouw nieuwe hoodie na een maand in de textielcontainer verdwijnt. Bij ADUH ben je daarom verzekerd van hoge kwaliteit, doordat er onder andere gewerkt wordt volgens professionele naaimethoden.

Wat kunnen we van ADUH verwachten in de toekomst?

Duurzaamheid vormt de rode draad in het productieproces van ADUH, maar toch denkt het bedrijf nog beter hun steentje bij te kunnen dragen aan de circulaire economie. ADUH werkt momenteel namelijk hard aan een manier om gedragen ADUH-items in te ruilen tegen een kortingsbon voor een nieuwe hoodie, T-shirt of totebag van het merk. Ook is ADUH aan het experimenteren met kledingstoffen gemaakt van gerecyclede materialen, zoals plastic en leer.

Wil jij nu ook niets liever dan een ADUH-item dragen? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op de website van ADUH! Nooit meer iets missen? Volg ADUH dan op Instagram @aduh_family of Facebook @ADUHapparel.