Duurzaamheid | Verantwoordelijkheid

Duurzame mode? Zoiets bestaat niet.

Dit is onze kijk erop.

Wij zijn niet duurzaam. Integendeel, duurzaamheid is iets waar we dagelijks naar streven. Daarom leggen we de nadruk op verantwoordelijkheid. Zoals het gebruik van gerecyclede en biologische stoffen, niet alleen voor sommige, maar voor al onze producten. Het controleren van de hele productieketen, van fabriek tot product, tot aan alle betrokken mensen. En samenwerken met gecertificeerde partners zoals GOTS, Aquafil en Waste2Wear. Die ons trouwens ook controleren.

Onze aanpak is simpel: minder zeggen, meer doen. En als het niet goed voelt, doen we het helemaal niet.

GOTS biologisch katoen

GOTS is erkend als 's werelds meest toonaangevende verwerkingsstandaard voor textiel gemaakt van biologische vezels.

GOTS definieert milieucriteria van hoog niveau voor de gehele toeleveringsketen van biologisch textiel, van plant tot product. Het staat het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden niet toe en zorgt ervoor dat het gebruik van veel chemicaliën beperkt blijft, waardoor het veilig is voor het milieu, de boeren en voor u! Er wordt nog steeds water en land voor gebruikt, maar het helpt om het land waarop het wordt geteeld in stand te houden door middel van vruchtwisseling, natuurlijke manieren om pesticiden onder controle te houden en meestal is het geteeld op van regen afhankelijke grond. GOTS gecertificeerd biologisch katoen is het enige katoen dat we gebruiken in de meeste van onze producten, van boxershorts tot onderhemden.

Biologisch katoen is een grote stap in de goede richting.

Geregenereerd Nylon

Het ECONYL® Regeneratie Systeem begint met het redden van afval, zoals achtergelaten visnetten uit oceanen en ander nylon afval afkomstig van stortplaatsen over de hele wereld.

Al dat nylonafval, dat anders onze planeet zou vervuilen, wordt vervolgens gesorteerd, gereinigd en omgezet in geregenereerd ECONYL®-nylon. Vervolgens wordt het verwerkt tot kleding en accessoires. Wij werken met ECONYL® nylon voor onze sokkencollectie, niet alleen om ze de juiste hoeveelheid flexibiliteit te geven, maar ook om geen overbodig afval te creëren bij het maken van onze sokken. In plaats van nieuwe grondstoffen te gebruiken, zijn wij een grote fan van terugwinnen, recyclen en hergebruiken. De ECONYL® vezel veroorzaakt geen extra afval en maakt geen gebruik van nieuwe grondstoffen.

Het draait allemaal om het creëren van eindeloze mogelijkheden.

Gerecycled Polyester

Sinds 2008 heeft Waste2Wear enorm veel tijd en energie geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve, hoogwaardige stoffen te maken van gerecyclede PET-flessen.

Al onze badmode en activewear wordt door Waste2Wear gemaakt van gerecyclede kunststoffen. Het Waste2Wear® blockchain systeem levert onweerlegbaar bewijs dat Waste2Wear® stoffen echt gemaakt zijn van plastic afval, en dat er geen sprake is van een onderaanneming. Alle producten worden geleverd met een milieueffectrapportage. Tot nu toe zijn er al miljoenen plastic flessen teruggevonden door vrijwilligers en voormalige vissers via projecten zoals het Ocean Plastic Project. Waste2Wear gaat door tot er geen plastic flessen meer zijn die onze planeet vervuilen.

Waste2Wear hoopt op een dag overbodig te zijn.