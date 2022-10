Teddy is dé trend die al een tijdje speelt binnen de modewereld. Wat begonnen is in meubels en kleding is nu ook terug te vinden in schoenen. DWRS label is een schoenenlabel wat inspeelt op trends en heeft ieder seizoen weer een divers aanbod aan schoenen met een funky touch. Alle schoenen zijn gemaakt van hoge kwaliteit, zoals leer en suède. Ook teddy speelt in deze collectie van DWRS een grote rol en kleur is hierin niet te missen. Het merk is nou eenmaal, zoals ze zelf zeggen, lekker dwars.

Inmiddels bestaat DWRS label alweer 6 jaar en ligt zij bij meer dan 500 verkooppunten. DWRS is een label wat inspeelt op trends door middel van schoenen en tassen. Zij hebben elk jaar 2 hoofdcollecties waarin de belangrijkste modetrends een rol spelen. Van diverse materialen tot verschillende modellen, maar één ding staat altijd voorop, namelijk kleur. DWRS is vanaf dag 1 een trendlabel en dat is door de jaren heen steeds duidelijker geworden. Zo is de trend voor het aankomende herfst/winter seizoen TEDDY.

DWRS X Teddy, eigendom van het merk.

Teddy is binnen de modewereld niet meer te missen. Overal waar je gaat of staat is teddy wel terug te vinden. Wat begonnen is in meubels zoals banken, kleden en stoelen is het inmiddels ook terug te vinden op kleding, jassen en zelfs tassen. In de aankomende collectie van DWRS is ook teddy niet te missen. In zowel de sneakers als moonboots is teddy terug te vinden, maar ook de tassencollectie bestaat voor een groot deel uit deze heerlijke stof. Teddy in een basis beige kleur of in het paars, het komt allemaal terug. En wij moeten zeggen, deze sneakers met te gekke kleurencombinaties zijn toch wel onze favoriet.

Kleur is iets waar ze niet vies van zijn bij DWRS. In de fashion is kleur de laatste jaren natuurlijk weer helemaal in, maar bij DWRS speelt dit al langer. In hun collectie combineren zij kleur met diverse materialen zoals mesh, metallic en dus ook teddy. De collectie is altijd gevarieerd van basiskleuren tot knallers. Niks is te gek en er is voor ieder wat wils. De wintercollectie is nu al te shoppen online en in de boetieks bij jou om de hoek. Voor volgend seizoen komt er weer een hele leuke nieuwe trend om de hoek kijken. Is badstof jou al opgevallen?