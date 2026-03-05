Edited x Juttu droppen zomerse capsule collectie met hun community in de hoofdrol

Vijf jaar, een sterke match en een gedeelde liefde voor toegankelijke mode: Juttu en Edited bundelen opnieuw de krachten voor een exclusieve capsule collectie. Het resultaat is een zomerse lijn vol kleur, speelse silhouetten en vakantievibes, gedragen door twee content creators uit de Juttu-community.

Edited is een vaste waarde binnen het Juttu-concept en behoort seizoen na seizoen tot de favorieten van de klanten. Een exclusieve capsule collectie was daarom een vanzelfsprekend vervolg op hun succesvolle samenwerking. “We vormen een goede match en hebben een erg fijne samenwerking. Na vijf jaar weten we bovendien goed voor welke Edited-stuks onze klanten vallen. Deze capsule collectie is dus het logische gevolg.” aldus Elke Busschodts, Buyer Women Fashion bij Juttu

Community in de hoofdrol

Voor de campagne werkte Juttu bewust samen met content creators Paulien De Clercq en Charlotte Vandaele, echte Juttu-fans uit de community. Hun persoonlijke stijl en spontane energie sluiten naadloos aan bij de Edited x Juttu capsule, waarin vrolijke pasteltinten en speelse streepjes centraal staan.

Credits: Edited

Ook hun favorieten uit de collectie spreken voor zich. Paulien De Clercq: “Ik hou van roze én van streepjes, dus dit T-shirt mag meteen in mijn kast.” Charlotte Vandaele: “De denim bermuda is mijn favoriet. Ik hou van een short die wat langer valt — dat maakt een look net wat edgier. En hij zit ook gewoon supercomfortabel.”

Che bueno!

Seizoen na seizoen vertaalt Edited de laatste trends naar toegankelijke stukken met een frisse, vrolijke twist. De Edited x Juttu capsule ademt pure vakantievibes: van een boxy T-shirt en stoere short tot een snoepjesroze sweater, allemaal met een subtiele Italiaanse knipoog. Che bueno!

De collectie is ontworpen om moeiteloos te combineren. Mix & match staat centraal, met casual basics voor elke dag die dankzij trendy pasteltinten en speelse silhouetten ook perfect werken voor een zomerse citytrip.

Credits: Edited

“Samen met Juttu gingen we op zoek naar sterke essentials die op een subtiele manier duidelijk maken: wij hebben zin in zon,” aldus Katja Ruff, Wholesale Manager bij Edited. “Het resultaat is een frisse, levendige en zonnige collectie.”

Edited x Juttu capsule collectie is vanaf 20 maart beschikbaar op de Juttu-website en in alle Juttu-stores.