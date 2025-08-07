Een avond met Pandora op Copenhagen Fashion Week: Signed With Love

Pandora trapte Copenhagen Fashion Week af met een exclusief diner in het iconische Glyptoteket museum in Kopenhagen, waar tijdloze schoonheid en moderne expressie samenkomen. Het evenement werd gehost door Global Brand ambassadeur Pamela Anderson, die schitterde in Pandora Lab-Grown Diamonds. Het menu was speciaal samengesteld door de gerenommeerden chef-kok Lasse Askov, die zich liet inspireren door Andersons eigen kookboek om zo een zeer persoonlijke en memorabele ervaring te creëren.

Credits: Fotografie door Marco Bahler

Credits: Fotografie door Marco Bahler

Pandora verwelkomde 130 gasten, waaronder internationale media, culturele smaakmakers, invloedrijke opinieleiders en vrienden van het merk, voor een bijzonder avond die in drie delen was opgebouwd en de creatieve, vernieuwende visie van Pandora weerspiegelde. De avond begon met een cocktailuurtje, gevolgd door het diner van de beroemde chef-kok Lasse Askov. Voor de muzikale omlijsting nodigde Pandora de Deense componist, producer en jazzpianist August Rosenbaum en de Deense zangere Erika De Casier uit.

Credits: Fotografie door Thomas Razzano