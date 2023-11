Een elegante samensmelting van kunst en mode: achter de schermen bij het merk Karine Augis

Karine slaagt erin design en functionaliteit op een voortreffelijke manier te verenigen door grafisch ontwerp en de principes van lederwaren met elkaar te integreren. Geïnspireerd door haar schilderijen en illustraties, zet Karine haar creativiteit in om haar accessoires tot leven te wekken en ons mee te nemen in haar wereld op het snijvlak van kunst, decoratie en design.

Credits: Karine Augis

Karine vindt haar inspiratie in de decoratieve kunsten, een artistieke beweging die eind 19e eeuw opkwam. Ze put inspiratie uit bloemenmotieven en geometrische vormen. Door de rijke details van deze stroming te benutten, creëert Karine tijdloze collecties die zich onderscheiden van vluchtige trends. Dappere, hedendaagse ontwerpen smelten naadloos samen met het ambachtelijke erfgoed van lederwaren, resulterend in elegante, unieke stukken. Voor Karine wordt esthetiek nooit ten koste van functionaliteit gebracht. Elk lijnenspel, elk patroon wordt nauwgezet uitgedacht om perfect aan te sluiten bij de structuur en het praktische nut van het accessoire. Zo wordt elke creatie een functioneel en creatief werkstuk, klaar voor gebruik in het dagelijks leven.

Credits: Karine Augis

Door een harmonieuze visuele esthetiek te verbinden met een grondig begrip van functionaliteit, biedt Karine nieuwe perspectieven in de wereld van lederwaren. Elk stuk vormt een artistiek statement, waarmee de ontwerpster haar passie voor de samensmelting van creativiteit met de praktische vereisten van het dagelijks leven tot uiting brengt.