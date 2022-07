Eén jaar gratis acceleratie via Start it Fashion & Creative

In samenwerking met stad Antwerpen, werkte Start it @KBC een acceleratieprogramma uit dat het ondernemerschap van creatieve en modegerichte startups in Antwerpen naar een hoger niveau tilt. Start it Fashion & Creative verdiept zich in de specifieke businessnoden van deze startups. Ondernemers in de creatieve sector, duurzame mode of fashion tech die willen groeien door een innovatief ondernemersidee uit te werken, kunnen zich kandidaat stellen om dit gratis acceleratietraject gedurende één jaar te volgen.

Voor wie?

Beginnende ondernemers en startups in alle stadia, die ambitie hebben om te groeien en een innovatief businessidee of -project willen uitwerken, dat positief bijdraagt aan mens en maatschappij.

Resultaat

Dit éénjarig programma helpt je om deze periode zo kort mogelijk te houden, door versnelling te genereren in validatie van het product/de market fit en de go-to-market- strategie. Door de persoonlijke aanpak via coaching, workshops en tijdens netwerkmomenten, vind je als ondernemer een balans tussen eigen visie, creativiteit en de product market fit.

Start it Fashion & Creative acceleratietraject: een jaar lang coaching

Het jaarprogramma telt gemiddeld 43 uur persoonlijke coaching. De coaches en mentoren zijn creatieve (mode-)ondernemers die het klappen van de zweep kennen, zoals Inge Wouters (winnaar Comeos Innovation Award in 2019, Belofte van het jaar Markant,...) en professor Ysabel Nauwelaerts e.a. Je volgt ook specifieke workshops zoals een creatieve mindset vertalen naar een rendabel business model, financiering zoeken en vinden voor een creatieve startup, een (mode)merk verkopen in het buitenland.

De acceleratie gebeurt in 3 fases, met milestones na 3 en 9 maanden en een uitzwaaimoment.

Fase 1: Accelerate

Waar sta je als startup vandaag? Mijlpalen worden gedefinieerd, tijdens Academy sessies en workshops krijg je bijkomende inzichten in het ondernemerschap en je wordt al een eerste keer geïntroduceerd in een netwerk van experten. Tijdens de Milestone Boardroom breng je een update van je project en deel je je voortgang en uitdagingen.

Fase 2: Grow

Je werkt verder op de adviezen van de Boardroom en volgt Academy sessies over ondernemerschap die daarbij aansluiten. Je netwerk wordt uitgebreid via de juiste experten en mentoren, die je verder begeleiden.

Fase 3: Mature

Je bespreekt en werkt het plan voor de toekomst uit. Daarnaast zijn er events, office hours bij experten en ad-hoc interventies waar je aan kan deelnemen. Bijkomend krijg je extra coaching.

Stel je kandidaat met een innovatief ondernemersidee

Om deel te nemen aan dit éénjarig Start it Fashion & Creative, stel je je kandidaat voor 19 september. Word je geselecteerd, dan kan je één jaar lang gratis beroep doen op mentoren, workshops en co-workingplekken én krijg je toegang tot een uitgebreid netwerk, aansluitend bij jouw ondernemersidee.