Een jaar na de opening van hun winkel, hoe staat QURC ervoor?

Eén jaar geleden opende QURC de deuren van haar eerste fysieke winkel, in hartje Amsterdam. Nu vroegen wij ons af hoe het met het merk gaat en spraken met oprichters Thomas Bruinsma en Farbod Sattarian.

Het Amsterdamse sneakermerk heeft als missie om duurzame mode toegankelijk te maken en wil laten zien dat sneakers van duurzame materialen zich kunnen meten met de gevestigde merken. Weg met het stigma, niks suf, wél duurzaam. QURC laat zien wat er mogelijk is en levert nergens op in, al helemaal niet op uitstraling.

Na de opening van hun eerste winkel, in de 9 straatjes in Amsterdam, heeft QURC verschillende nieuwe stijlen geïntroduceerd. Het merk blijft innoveren en kijkt ook verder dan enkel het materiaal kurk. Zo hebben ze afgelopen zomer hun GRAPE Essential gelanceerd. Een sneaker waarbij de upper volledig vervaardigd is van druivenresten uit de Italiaanse wijnindustrie. Hiermee biedt het merk cleane witte sneakers aan, een welkome aanvulling op hun steeds breder wordende collectie. “Wij zijn constant op zoek naar nieuwe innovatieve materialen, het is mooi om te zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is wat betreft alternatieven voor leer.”

QURC., eigendom van het merk.

QURC is nog steeds een erg jong merk maar krijgt langzaam steeds meer voeten aan de grond. “Wij zien steeds vaker onze eigen sneakers op straat voorbijkomen, in de supermarkt, in de trein, langs het voetbalveld, dat geeft een ontzettend goed gevoel. Het laat zien dat we op de goede weg zijn.” aldus Sattarian, die samen met Bruinsma nog geen 3 jaar geleden begon met het concept.

Los van de groei binnen hun eigen kanalen verkoopt het merk ook via een aantal vooraanstaande schoenen- en kledingwinkels door Nederland, dit gaat goed. Het merk wil zich de komende tijd dan ook meer op retail gaan richten. “Het is zaak om als nieuw merk zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren en wij denken dat er veel retailers zijn die wij met ons merk kunnen versterken en vice versa.”

Het is volgens het tweetal vooral een mooi avontuur en het is mooi om iets op te bouwen dat in de basis goed is. Er staan bovendien nog heel veel toffe dingen voor de deur. Bezoek ze vooral eens in hun winkel aan de Oude Spiegelstraat 1 of check de collectie op www.qurc-amsterdam.com