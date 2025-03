Een seizoen vol mogelijkheden bij Jack & Jones en JJXX

JACK & JONES en JJXX brengen deze lente en zomer zelfvertrouwen en moeiteloze flair! Ze geven denim een frisse boost met verrassende pasvormen en toffe kleurnuances. Of je nu kiest voor tijdloze basics of op zoek bent naar veelzijdige looks, deze collectie viert de vrijheid om jezelf te zijn en de kracht van je persoonlijke stijl.

Stoer, laidback en altijd on point

Stoere en relaxte silhouetten maken van elke look een statement. Jorts en denim shorts worden gecombineerd met easygoing tops en denim jackets voor een frisse, speelse vibe. Daarnaast is de bermuda helemaal terug: combineer met stoere boots voor een coole flair of kies sneakers voor een laid-back look.

Het kleurenpalet is zacht, met wit, grijs, beige en bruintinten als basis, aangevuld met khaki, lichtblauw, roze en felrood als pops of colour.

SS25 Credits: JACK & JONES

Iconische looks, opnieuw uitgevonden

Bekende stijlen krijgen een moderne update. Co-ord sets in frisse wassingen, distressed details of het combineren van denim kleuren zorgen voor een interessante uitstraling.

2000s- en western-invloeden als inspiratie: de minirok krijgt een statementriem met metalen accenten of een jasje met fringedetails voor een trendy update. Leuke details zorgen voor een dynamisch geheel, waarbij functionaliteit en flair hand in hand gaan. Wissel effen stuks af met een statementaccessoire met dierenprint

SS25 Credits: JACK & JONES

Preppy & elegant door de zomer

JACK & JONES en JJXX brengen de zomer in stijl met een perfecte balans tussen casual nonchalance en elegante preppy vibes. De collectie speelt met lichte stoffen die ideaal zijn voor de zomer, zoals beige linnen en lichtblauw, met verfijnde strepen en ruitjes als accenten. Subtiele texturen in hemdjes zorgen voor een extra dimensie.

Trendy items, zoals plooirokjes en kostuumvesten als top, geven een speelse maar chique draai aan je outfit. Of je nu ontspannen op het strand ligt of een zonnige dag in het park doorbrengt, deze collectie biedt de perfecte mix van moeiteloze flair en elegante stijl.