Een stap die alles verandert: Steve Madden begeleidt je met Forever Yours naar je Happy Ever After

Het begint met een stap. Niet alleen in een jurk, maar in een gevoel. De eerste stap naar een nieuw hoofdstuk. Jouw dag. Jouw moment. Jouw voor altijd. Een ogenblik waarin alles stilstaat en tegelijkertijd alles begint.

Met Forever Yours vertaalt Steve Madden precies dit gevoel naar een collectie die je begeleidt, van de eerste stap tot ver na dat moment. Want elke stap vertelt een verhaal. En deze leidt precies naar waar alles begint: je eigen Happy Ever After. Een collectie voor vrouwen die niet zomaar ‘ja’ zeggen, maar hun eigen weg gaan. Pure. Endless. Unapologetically confident.

Van ‘I Do’ tot Ever After

De collectie combineert strakke, minimalistische silhouetten met echte statement-stijlen. Van cleane satijnen pumps en trendy kitten heels tot opvallende ontwerpen met parels, strikken en glitters. Het kleurenpalet bestaat uit klassiek wit, zachte nudetinten en romantisch champagne. Soms gedurfd, soms edgy, soms onverwacht en gemaakt voor de meest uiteenlopende bruidsverhalen. Volledig in de geest van Steve Madden.

Credits: Steve Madden

Items die niet alleen voor de gang naar het altaar zijn gemaakt, maar voor alles wat daarna komt. Voor het moment ervoor. Voor de ‘I do’. Voor het feest erna. Voor elke herinnering die blijft.

Eén moment, één stap, één statement

Voor de bruid die weet wat ze wil en geen compromissen sluit. Bellarosa is gemaakt voor de grote entree en de eerste stap naar een nieuw hoofdstuk. Een gedurfde strik op een strak silhouet. Niet speels, maar zelfverzekerd en onmogelijk te negeren. Een stijl die blijft. Net als het moment waarop hij wordt gedragen.

En dan dat moment, wanneer alles begint te stralen. Wanneer de look meer is dan alleen een outfit. Brylie-P vat dit gevoel perfect samen. Een klassieke pump met de attitude van Steve Madden: puntig, elegant en met pareldetails die direct opvallen.

En als de avond langer wordt en elke stap wat lichter mag zijn, is er Olyvia-P: de platte tegenhanger van de statement-hak. Sprankelend, gedurfd en gemaakt voor iedereen die stijl niet wil inruilen voor comfort. Of het nu een relaxte wissel is na uren op de dansvloer of een bewuste keuze voor gasten die liever op platte schoenen feesten: Olyvia biedt de perfecte balans. Ongecompliceerd, comfortabel en toch on point.

Wie zegt dat bruidsmode altijd de hoogte in moet? De kitten heel is terug. Ze brengen een nieuwe vorm van elegantie: relaxter, gedurfder en precies goed. Ensemble pakt deze trend op en vertaalt hem naar een verfijnd silhouet met transparant kant en fijne glitterdetails. Precies die moeiteloze coolness die het verschil maakt.

En dan die speelse, vrouwelijke touch. Florissa speelt in op deze trend: strikdetails, parels en een strak silhouet komen samen in een esthetiek die een comeback maakt: Zacht. Vrouwelijk. Een beetje extra. Een nieuwe vorm van zelfvertrouwen die niet ingetogen is, maar precies weet wat ze wil.

En als de dag als zomer voelt: gouden uur, warme lucht, moeiteloze gloed. Meladi maakt bruidsmode lichter: minder formeel, meer gevoel. Een sandaal die perfect is voor het moment waarop alles wordt losgelaten en het gevoel de overhand neemt. Sierlijke bandjes en een vleugje glans. Perfect voor bruiloften in het buitenland, de late uurtjes en nachten die je niet plant.

Voor de Bridal Crew

Een bruiloft is allang geen solomoment meer. Deze dag is niet alleen van de bruid, maar van iedereen die haar begeleidt. De getuigen. De vriendinnen. Degenen die elke stap meemaken. Met hakken als Vena of Brylie-M ontstaat die speciale match: looks die niet identiek zijn, maar perfect op elkaar zijn afgestemd. Verbonden in stijl, individueel in expressie. Middelhoge hakken, sierlijke bandjes, fijne bloemendetails en lichte pasteltinten zorgen voor die zomerse sfeer: relaxed, modern en gemaakt voor onvergetelijke dagen en lange nachten.

Step Into Your Forever

Forever Yours is meer dan een bruidscollectie. Het is een gevoel. Vanaf de eerste stap tot alle momenten die volgen. Want dit gevoel eindigt niet bij het altaar. Het begeleidt je, stap voor stap. Naar het altaar en verder. Eén dag. Eén moment. Voor altijd. Gedragen met zelfvertrouwen, gevormd door gevoel en gemaakt om te begeleiden.