Eén tas, eindeloze persoonlijkheden: de nieuwe signature 'Multipass' van Louis Vuitton

Het Franse luxehuis Louis Vuitton introduceert The Multipass, een veelzijdige nieuwe toevoeging aan de accessoirelijn die een eindeloze reeks persoonlijkheden biedt. De creatie is onderdeel van een nieuwe lijn van de Express en vertegenwoordigt een nieuwe generatie soepele tassen. Het ontwerp combineert elegantie en functionaliteit met strakke, verfijnde lijnen.

Na de onthulling tijdens de Cruise 2026-collectie in Avignon, vestigt de Multipass zich direct als een van de signature creaties van het modehuis. Het ontwerp voegt zich bij iconische modellen zoals de Petite Malle en de Side Trunk.

De uitzonderlijke veelzijdigheid maakt de tas perfect voor elke gelegenheid. Iconisch in Monogram canvas. Verfijnd in generfd leer in een gedistingeerd kleurenpalet, variërend van diepzwart tot zacht vanille. Een pure uiting van elegantie in suèdelook of in een Epi trompe l'œil op suède kalfsleer.

Credits: Louis Vuitton

De Multipass is de ideale metgezel voor elk moment van de dag. Dankzij een verstelbare en afneembare schouderriem, gevlochten ketting en kort handvat, past de tas zich aan elke stijl aan. Gedragen over de schouder voor een urban look, crossbody voor moeiteloze bewegingsvrijheid, of in de hand of om de pols voor een vleugje verfijnde elegantie.

Als onderdeel van de komende Herfst-Winter 2026-collectie introduceert Louis Vuitton ook een miniatuurversie van het silhouet. De Mini Multipass, een sierlijk en elegant accessoire, belichaamt alle kenmerken van de grotere versie. In de hand gedragen, voegt het een elegante finishing touch toe aan elk silhouet.

Als ware erfgenaam van de reisgeest die Louis Vuitton definieert, is de Multipass een avonturier voor elke dag.