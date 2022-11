Eerste gedrukte editie Ever_emerging_mag toont het werk van opkomende Nederlandse ontwerpers

Ever_emerging_mag is een platform dat het werk toont van vrouwelijke makers boven de 45 jaar oud. Na meer dan 50 vrouwelijke beeldend kunstenaars in hun online magazine te hebben gepresenteerd, wordt nu voor het eerst een gedrukte publicatie uitgebracht. De nieuwste editie over modeontwerpsters, is vanaf 7 juli online te bestellen en in de boekhandel verkrijgbaar, en wordt gelanceerd bij Magazijn in Amsterdam.

In deze gedrukte uitgave worden zes Nederlandse [mode]ontwerpers gepresenteerd- Barbara Munsel, Debby van der Veer - Boer, Mirjam Nuver, Mirjam Pater, Saskia Ter Welle, en Rianne de Witte. Waar in de vorige edities beeldende kunst centraal stond, breidt ever_emerging_mag zich met deze editie uit naar mode en benadert deze vanuit verschillende invalshoeken waarmee de ontwerpsters werken, zoals duurzaamheid, vorm, materiaal en kleur.

Mode-editie

Deze editie van Ever_emerginig_mag geeft een inzicht in de praktijk en processen van elke ontwerper door middel van kunstenaarsprofielen en een editorial shoot waarin het werk van alle ontwerpers wordt getoond. De editie is gemaakt door meer dan 15 jonge “emerging” creatieven, die samen het werk van de ontwerpers op een nieuwe manier hebben geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Door verschillende generaties met elkaar te verbinden door middel van design, streeft deze editie van ever_emerging_mag's ernaar om ouder talent in de mode te vieren en tegelijkertijd een bloeiend netwerk te creëren van creatieven in verschillende disciplines.

De 76 pagina's tellende editie is te bestellen via www.everemergingmag.com en zal te koop zijn bij de volgende Amsterdamse boekhandels: ABC, Athenaeum en Scheltema voor 12,50. De publicatie wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Pictoright Fonds.

Beeld: Barbara Munsel, image by Carmijn Dura, Ever_emerging_mag

Over Ever_emerging_mag

Ever_emerging_mag is opgericht door Marguerite Nolan die eind 20 afstudeerde aan de kunstacademie. Het platform werd opgericht uit het verlangen oudere vrouwelijke kunstenaars en makers zichtbaarder te maken, en te benadrukken dat “emergence” een levenslang proces kan zijn, dat niet per se aan (jonge) leeftijd is gebonden. Met verschillende edities, tentoonstellingen, paneldiscussies en een aankomende gedrukte editie, blijft het platform en het netwerk zich uitbreiden.