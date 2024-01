Eigentijds en toch bewust: de FW24 collectie van Kings of Indigo

Loose fit unisex jeans, double denim pakken en lange jassen van gerecyclede wol. Voor Autumn Winter '24 daagt Kings Of Indigo de industrie uit met een eigentijdse maar bewuste collectie.

Grenzen vervagen met unisex

Kings Of Indigo vervaagt de grenzen tussen de genders met de lancering van een unisex collectie. Five pocket denim NOAH vormt de basis met een losse, stijlvolle pasvorm en lage taille. Gedetailleerd jacquard patchwork en double denim pakken geven een unieke touch aan klassieke denim. Alledaagse denim ontwerpen worden omgetoverd tot unieke highlights van je outfit.

Gebreide lagen

Het gedurfde layeringspalet is compleet met zachte knitwear, warme en comfortabele sherpa's en lange wollen jassen. De jassen zijn verkrijgbaar in de diepe kleuren Desert Palm Brown, Rich Maritime Blue en Burnt Olive Check. De jassen zijn gemaakt van gerecyclede wol en zijn het zoveelste bewijs van de pioniersmentaliteit van Kings Of Indigo.

Tijdloos corduroy

De Kings Of Indigo Corduroy collectie is een eerbetoon aan de absolute klassiekers. Waarom corduroy? Het is duurzaam, comfortabel, tijdloos - het vormt zich naar de vorm van je beweging, net zoals denim dat doet. Met frisse stijlen in de kleuren Violet, Tulip, Coronet Blue en Silver Mink kun je vertrouwen op de corduroy styles, of je nu op zoek bent naar gekleed of comfortabel. Dankzij de weelderige textuur en tijdloze elegantie brengt corduroy een gevoel van subtiele levendigheid in elke bewuste garderobe.

