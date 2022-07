Elke maand een stijlvolle en super comfy panty op de deurmat PN-TY!

Hoe vervelend is het als je geen panty’s thuis meer hebt liggen, net als je op het punt staat om een jurkje of rokje te dragen. Precies! Dit had oprichtster Mandy van de Bilt dus ook.

Naarmate ik dit probleem ging voorleggen bij familie en vrienden kon iedereen zich hierin vinden en vonden ze dit een herkenbaar probleem. Daarnaast gingen de panty’s vaak snel stuk, zaten niet lekker en tekenen ze vaak je figuur. Ik dacht: dit moet anders kunnen! Ik ben dit idee verder gaan uitwerken en heb toen PN-TY opgericht. Vanaf 13,95 krijg jij elke maand jouw customized panty pakket op de deurmat.

Beeld: Beeld: oprichtster Mandy van de Bilt, PN-TY, eigendom van het merk

Hierbij bied ik hoogkwalitatieve panty’s aan die corrigeren zijn, comfortabel zitten, beschikken over een ladderstop en extra versteviging.

• comfy en corrigerende band om de heupen • extra versteviging in het broekje • ladderstop • extra versteviging in de voet

‘Mijn missie is om alle vrouwen comfy en zelfverzekerd te laten voelen’

Ik bied verschillende kleuren, diktes en maten aan. De kleuren gaan van zwart tot diverse huidskleuren panty’s waarbij wij voor elke huidskleur een prachtige panty kunnen aanbieden. Wij staan voor diversiteit en zijn er voor elke vrouw. De 15 denier panty is geschikt voor de zomer/ feesten. 20 denier is ons favoriet, die je zowel in de na zomer, herfst en winter kan dragen. De 40 denier is voor het echte strenge winter weer. Voor elke seizoen, staan wij voor jou klaar.

Onze panty’s worden geproduceerd in Italië en daar zijn we best trots op. Ze weten hier maar al te goed hoe ze kwalitatieve panty’s moeten maken. Bellissimo!

Of je nu hoogkwalitatieve panty’s on repeat of eenmalig een nieuw exemplaar wil ontvangen, het kan allemaal! Ga je voor ons panty abonnement dan krijg je maandelijks een nieuwe panty thuisbezorgd. Wil je eens een andere soort panty ontvangen of even pauzeren? Dan kan! Wijzig, pauzeer of stop jouw abonnement gemakkelijk in jouw account, je zit nergens aan vast.

Toch liever eerst een panty uitproberen? Kies dan voor onze eenmalige service en ontvang een los model op jouw deurmat.

