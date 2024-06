Ellastiek introduceert herbruikbare verzendverpakkingen voor voorspelde retouren

Het Amsterdamse modelabel Ellastiek biedt klanten nu de mogelijkheid om te kiezen voor herbruikbare verzendverpakkingen, gericht op het verminderen van afval door voorspelde retouren. Met het aankomende festivalseizoen in aantocht verwacht Ellastiek een piek in bestellingen en, daarmee, een toename van retourzendingen. In samenwerking met BOXO biedt de webwinkel een duurzame oplossing: herbruikbare verpakkingen voor klanten die bij voorbaat al weten dat ze items zullen retourneren. Dit is een stap vooruit in de strijd tegen onnodig verpakkingsafval.

Volgens een onderzoek van DS Smith in 2023 gaf 19% van de Nederlandse online shoppers aan dat ze zouden stoppen met bestellen bij een webwinkel als ze te veel onnodig verpakkingsmateriaal ervaren. Deze trend zet extra druk op webwinkels om duurzamere alternatieven te vinden.

"Het is frustrerend voor zowel klanten als onszelf om zoveel single-use verpakkingsmateriaal te gebruiken. Door te kiezen voor herbruikbare verpakkingen maken we weer een goede stap in het verminderen van afval" zegt Ella Timmers, oprichter van Ellastiek. "Ongeveer 20% van onze orders komt retour, vaak doordat klanten meerdere maten of stijlen bestellen om thuis te passen. Herbruikbare verpakkingen helpen ons en onze klanten om minder afval te creëren."

Credits: Ellastiek

BOXO levert de herbruikbare verzendverpakkingen, ook wel Boxobags genoemd, en een plugin voor de webwinkel van Ellastiek. Als klanten van hetzelfde item meerdere maten bestellen, krijgen ze de optie voor verzending in een herbruikbare verpakking. Bij terugkomst in het magazijn worden de verpakkingen, indien nodig, gereinigd en opnieuw gebruikt.

Okke de Jonge, oprichter van BOXO, zegt over deze samenwerking: "Webwinkels vragen ons vaak hoe ze kunnen beginnen met herbruikbare verzendverpakkingen. Het starten met voorspelde retouren is een eenvoudige en logische eerste stap zonder grote veranderingen in het operationele proces."

BOXO werkt aan een universeel retoursysteem, BOXO Return, dat deze zomer van start gaat. Het systeem werkt als het inleveren van een kratje bier: klanten kunnen de verpakking inleveren bij een inleverpunt om het statiegeld terug te krijgen.

Ella Timmers zegt over de overstap naar herbruikbare verpakkingen: "Herbruikbaar is misschien even wennen, maar net als het inleveren van flesjes en blikjes, wordt het op den duur de norm. We hopen dat onze klanten het waarderen dat we stappen zetten om het verpakkingsafval te verminderen."

Credits: Ellastiek

Over BOXO

In 2020 startte Okke de Jonge BOXO als student. BOXO heeft als missie om herbruikbare verzendverpakkingen de norm te maken in Nederland. Volgens de Europese Verpakkingswet (PPWR) moet vanaf 2030 minimaal 40% van de e-commerce verpakkingen herbruikbaar zijn. Herbruikbare verzendverpakkingen hebben tien keer minder milieu-impact dan gerecyclede kartonnen dozen.

Over Ellastiek: van studentenkamer tot mode start-up.

In 2017 ontwierp Ella Timmers de allereerste scrunchie op haar naaimachine in haar studentenkamer. Dit groeide uit tot een verantwoord modemerk dat met kleurrijke patronen een WOW-gevoel wil creëren.Tegenwoordig zijn de opvallende festival pakjes ,gemaakt van 100% organisch katoen, niet meer weg te denken uit het straatbeeld.