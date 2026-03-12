Elsa Hosk & Rina Sawayama vieren het kenmerkende gevoel van UGG met nieuwe lentestijlen

Het Zuid-Californische lifestylemerk UGG® geeft zijn iconische klassiekers een nieuwe, dynamische invulling voor warm weer. De introductie van de Lente 2026 Golden Collection, een lijn sandalen en klompen met het kenmerkende UGG-comfort en stijl voor zonnige dagen. Hetzelfde comfortabele gevoel, dezelfde UGG®, het hele jaar door.

Elsa Hosk en Rina Sawayama, de sterren van de Herfst 2025-campagne, keren deze lente terug. Zij vertellen het verhaal van de geliefde Classic Boot, die zich blijft aanpassen, evolueren en de toekomst vormgeeft. De laars belooft het hele jaar door de UGG®-ervaring met hetzelfde gevoel en comfort, vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De campagne begint met de Classic Ultra Mini in de kenmerkende Chestnut-kleur en transformeert vervolgens naar een aanbod van sandalen en klompen. Model en ontwerpster Hosk en muzikante en actrice Sawayama dragen de collectie voor warm weer. Het concept van juxtapositie staat centraal. De bekende en geliefde silhouetten worden gecombineerd met contrasterende texturen, kleuren, stijlen en energie. Dit geeft een frisse kijk op tijdloze modellen.

De GoldenGlow Embossed heeft een krokodillenprint in reliëf, een ultralichte buitenzool en bandjes en een voering van honderd procent gerecyclede vezels. De GoldenGaze Embossed Ankle Wrap heeft hetzelfde krokodillenpatroon, maar dan met een slanker silhouet voor meer comfort. Zowel de Goldenstar Gleam als de Goldenstar Hi Artistitch zijn gemaakt van glad suède, met een ondersteunend voetbed en verstelbare bandjes. Het laatste model heeft een op espadrilles geïnspireerd borduurwerk. De Goldenstar Wildwood combineert comfort met streetstyle. Het model heeft metalen gespen en decoratieve bungeekoorden op CORDURA® UltraLite-stof, wat een speelse kijk op functionaliteit biedt.

Deze stijlen zijn nu verkrijgbaar via UGG.com, in UGG®-winkels en bij geselecteerde groothandels door het hele land.

