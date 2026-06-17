Emporio Armani lanceert tassencollectie '1981' met op origami geïnspireerde details

Het Italiaanse modelabel Emporio Armani introduceert een nieuwe accessoirelijn genaamd '1981'. De naam is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van het merk. De collectie is gebaseerd op archiefonderzoek en heeft een terugkerend, op origami geïnspireerd ontwerpkenmerk.

Centraal in de collectie staat een microprint uit het archief van het merk, geherinterpreteerd als het bepalende motief van de lijn. Volgens een persbericht van Emporio Armani zijn de tassen ontworpen voor elk moment van de dag, van werk tot vrije tijd. Dit is te danken aan de veelzijdige silhouetten en strakke lijnen.

Credits: Emporio Armani

De collectie omvat ronde hobo-tassen met een subtiele asymmetrische vouw, tote bags, handtassen en schoudertassen met een gestructureerde klep. Een gemeenschappelijk detail in alle stijlen is een reeks vouwen, geïnspireerd op de Japanse kunst van origami. Dit zorgt voor kenmerkende, voelbare oppervlakken in de hele collectie.

De metalen details omvatten een sluiting die verwijst naar het sieradenerfgoed van het merk, en bedels met gevouwen vormen. Het kleurenpalet bestaat uit tan, zwart en taupe.

De Emporio Armani '1981'-tassen zijn verkrijgbaar in geselecteerde boetieks wereldwijd en op de website van het merk.

Credits: Emporio Armani