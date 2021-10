Er was eens… een sprookjesachtige samenwerking

Mooie herinneringen maken en genieten van een onvergetelijke vakantie. Belangrijk toch? Klopt. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Voor gezinnen met een ernstig ziek kind is dit namelijk niet zo van zelfsprekend. Gelukkig is er Villa Pardoes! Dit goede doel biedt deze gezinnen een onvergetelijk vakantiebeleving aan. Zodat ook zij even alles kunnen vergeten en een onbezorgde week samen hebben.

Wij van Red-Rag vinden het een onwijs mooi initiatief dat meer aandacht verdient. Er over praten is niet genoeg. Tijd om actie te ondernemen en daadwerkelijk het verschil te maken. En dat hebben we gedaan. Tadaa, zie hier onze special edition Red-Rag x Villa Pardoes sneaker. Twee super toffe sneaker uit onze nieuwe SS22 voorjaarscollectie.

Doen jullie ook mee?

Om het bereik te vergroten zijn we opzoek naar zoveel mogelijk winkeliers die er samen met ons een succes van willen maken. Hoe? Heel eenvoudig! Door simpelweg onze special edition sneakers in te kopen voor SS22 doe je al mee. Er wordt namelijk een deel van het bedrag gedoneerd aan Villa Pardoes.

We zorgen samen met de deelnemende winkeliers voor landelijk veel aandacht en zetten zo Villa Pardoes in de schijnwerpers. Tevens worden alle verkooppunten voorzien van een Toolbox met o.a. een video, websitebanner, social media content en POS materiaal voor in de winkel. Zodat ook de winkels met trots kunnen melden dat ze meedoen met dit initiatief. We doen het tenslotte allemaal samen!

De Red-Rag x Villa Pardoes sneakers zijn vanaf maandag 16 augustus te bewonderen in onze CAST showroom 362 in Nieuwegein. Kom gerust even kijken!