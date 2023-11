Esprit's Strategie voor Duurzaamheid: Een Verdieping in de Circulaire Economie

Inleiding tot de Circulaire Economie

Vanaf de oprichting door milieuactivisten Susie en Doug Tompkins, heeft Esprit altijd meer belichaamd dan enkel mode. Met het hoofdkantoor in Hong Kong streeft het bedrijf ernaar de grenzen van authentieke en intelligente mode te verleggen door middel van bewust ontworpen collecties. Circulaire economie is sinds 2018 een centraal onderdeel van de strategie van het bedrijf en omvat diversiteit, ethische principes en milieubescherming. Door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verankeren in de bedrijfsfilosofie, richt de modegigant zich op economische groei, sociale integratie en milieubescherming.

Design Smart: Duurzame Materialen & Dierenwelzijn

Het merk hecht veel belang aan de bescherming en humane behandeling van dieren. Voor producten van dierlijke oorsprong volgen we strikt onze gedragscode en de vijf vrijheden van het Farm Animal Welfare Committee. Als onderdeel van het Fur Free Retailer Programme, ziet het bedrijf volledig af van het gebruik van echt bont en vertrouwt op synthetische alternatieven. De implementatie van de Responsible Mohair Standard en de Responsible Wool Standard benadrukt de toewijding van Esprit aan duurzame materialen. Deze normen zorgen niet alleen voor dierenwelzijn, maar bevorderen ook duurzaam weidebeheer. Tegen 2022 wil het bedrijf 50% van zijn schapenwol betrekken volgens de Responsible Wool Standard.

Verantwoorde Productie: Transparante Toeleveringsketen, Verantwoordelijkheid voor de Planeet en Mensen

Esprit heeft bewust het aantal toeleveringspartners beperkt om sterke, verantwoordelijke gemeenschappen te vormen. De toeleveringsketen omvat partners in 15 landen (vanaf 2021), waarbij transparantie wordt gewaarborgd door regelmatige updates van de leverancierslijst en samenwerking met het Open Apparel Registry (OAR). Naleving van mensenrechten en sociale normen wordt gewaarborgd door risicobeoordelingen en audits.

Duurzame Verzending en Verkoop: CO2-Voetafdruk, Vermindering en Verwerking van Afval

We zetten in op milieuvriendelijke vervoersmethoden en streven naar optimalisatie van transport. In het bijzonder wordt de voorkeur gegeven aan vervoer per spoor om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Energie-efficiëntie en afvalvermindering zijn ook belangrijke aspecten op het hoofdkantoor en in de magazijnen van het bedrijf.

De Levensduur van Producten Verlengen: Onderhoud en Reparatie

Esprit stimuleert bewustwording rond duurzame textielzorg via onderhoudsinstructies en het Clevercare-systeem, met als doel de levensduur van producten te verlengen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. In Duitsland biedt het bedrijf een reparatieservice voor kleding aan.

Hergebruik en Recycling: Recycling en Levenscyclusbeheer van Kleding

We richten ons op het hergebruiken van materialen uit onze producten, die weer worden geïntegreerd in nieuwe productcycli. Zowel productieafval als afval na consumptie worden geïntegreerd in de circulaire strategie om afval te minimaliseren en hulpbronnen efficiënt te gebruiken.