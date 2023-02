Esprit Sport 2023

Sporten en bewegen is een belangrijk aspect in het dagelijks leven. Daarom lanceert ESPRIT een functionele én stijlvolle sportcollectie om het nog makkelijker te maken. De collectie bestaat uit veelzijdige kledingstukken in opvallende kleuren en hybride ontwerpen die gecombineerd zijn met innovatieve technologieën.

Beeld: Esprit Sport

Een nieuwe cardio-uitdaging of een Yin yogales, de sportcollectie van ESPRIT is geschikt voor alle typen work-outs. De items variëren van sport-bh’s en vesten tot technische tassen en leggings. Combineer de kleurrijke items samen in laagjes; ideaal voor het buitensporten. Daarnaast hebben de items innovatieve technologieën die zweet afvoeren en beschermen tegen wind en regen.

Sport samen met ESPRIT!

Beeld: Esprit Sport

Beeld: Esprit Sport