EsQualo in actie voor Pink Ribbon

EsQualo is trots om partner te zijn van Pink Ribbon en zet zich dit jaar actief in om de strijd tegen borstkanker te ondersteunen. Special voor deze samenwerking lanceert het merk de EsQualo x Pink Ribbon Mirror Keychain: een stijlvol én krachtig symbool van solidariteit in het iconische roze van Pink Ribbon.

“Onze collecties worden bedacht door vrouwen en zijn speciaal voor vrouwen, waardoor wij zelf de impact van de ziekte van dichtbij ervaren,” aldus EsQualo.

De Mirror Keychain wordt verkocht via ruim 44 partnerstores in Nederland en België waar EsQualo-collecties verkrijgbaar zijn. Met een verkoopwaarde van €4,95 per stuk gaat de volledige opbrengst rechtstreeks naar Pink Ribbon. Dankzij een QR-code op de speciaal ontworpen displays in de winkels wordt de donatie direct afgehandeld via Pink Ribbon. Directe donatie via de link is ook mogelijk. De verkoopprijs van €4,95 komt volledig te goede aan Pink Ribbon. Uiteraard is een hogere donatie altijd welkom.

Credits: EsQualo

Samen sterk: EsQualo x Pink Ribbon

Om de actie kracht bij te zetten, levert EsQualo pakketten aan partnerstores met:

Een balie display

De mirror Keychains

Social Media content

Oktober 2025 - Borstkankermaand

Oktober staat internationaal bekend als de Borstkankermaand. Tijdens deze periode bundelt EsQualo de krachten met haar partnerstores om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek en bewustwording.

Met 44 deelnemende winkels in Nederland en België en de kracht van de modecommunity wil EsQualo door donaties aan Pink Ribbon samen een wezenlijk verschil maken.

Verkoopinformatie

Verkrijgbaar bij 44 EsQualo partnerstores in Nederland en België.