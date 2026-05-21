Essence of Summer: Pandora viert de kracht van reizen

PANDORA ESSENCE is Pandora's ode aan de zomer in haar puurste vorm. De 22-delige collectie, bestaande uit zegelringen, bangles en oorbellen, is geïnspireerd op de vergankelijke schoonheid van zomerse regen. Delicate druppelvormen en asymmetrische stenen maken elk stuk onmiskenbaar van dit seizoen.

Organische hangers en ringen doen denken aan de kiezelstenen die verspreid liggen langs rotsachtige kustlijnen, terwijl zacht gebogen armbanden verwijzen naar de vloeiende beweging van wind en water.

De collectie is verkrijgbaar in tweekleurige uitvoeringen van verguld goud en sterling zilver, ontworpen om moeiteloos te worden gecombineerd met bestaande stukken of andere souvenirs. De stenen zijn verwerkt via een flush setting-techniek, waarbij ze vlak en naadloos in het metaal zijn gezet, een verwijzing naar de gladde beweging van water. Elk stuk in PANDORA ESSENCE is meer dan een sieraad. Het is een uitnodiging tot persoonlijke groei, zo vergankelijk en krachtig als een zomerse regendruppel.

Ook Pandora Moments duikt dieper in het thema van ontdekking. De nieuwe ontwerpen laten zich inspireren door de verborgen schatten van de oceaan, vertaald in gearticuleerde vis bedels met emaille details, Murano-glaskralen met een door zout gepolijste uitstraling en oorstuds met een stralend zon motief. Sieraden die aanvoelen als gevonden schatten, ergens tussen de golven en de horizon.

De collectie is overwegend vervaardigd in goudkleurige plating, die de warmte en lichtheid van het zomerseizoen weerspiegelt. De Pandora Timeless-collectie introduceert elegante ringen in door de zee geïnspireerde kleurstellingen, aangevuld met een nieuwe tennisarmband en -ketting in de tinten van watermeloen, citroen en mint, een directe verwijzing naar dagen op een tropisch zandstrand.

Met de vrije en vrolijke ontwerpen van Pandora blijven de mogelijkheden van de zomer altijd aanwezig. Of het nu gaat om een korte zomerse regenbui, een duik in de zee, een wandeling bij zonsopgang of een tocht langs een afgelegen strand: de natuur wordt in elk ontwerp samengebracht, als een belofte van sprankelende zelfexpressie.

“De collectie is ontstaan uit een van de meest vluchtige en verfrissende momenten van het seizoen: zomerse regen. Ze haalt inspiratie uit de natuur niet alleen als bron, maar als taal door haar ritmes, imperfecties en schoonheid te observeren en deze te vertalen naar sieraden. Die taal vindt haar setting in het Comomeer, een plek waar de tijd zowel verzacht als intensiveert. Hier veranderen kleuren en transformeren geluiden. Net als zomerse regen is het Comomeer vloeiend en expressief: het weerspiegelt de lucht, absorbeert de energie van de omliggende bergen en ziet er nooit twee keer hetzelfde uit,” aldus Pandora Creative Directors Francesco Terzo en A. Filippo Ficarelli.