Essentiel Antwerp: Animal Instincts in de FW25 campagne

De herfstcampagne van Essentiel Antwerp, Paris s’éveille, volgt acht persoonlijkheden in het ochtendlicht. Next up: Jan Melka, een Frans-Amerikaanse schilder wier expressieve werk de geest belichaamt van ons tweede hoofdstuk, Animal Instincts.

Deze edit is voor de onbevreesden. Luipaard, zebra, tijger – deze prints fluisteren niet, ze brullen luid en duidelijk. Verwacht gedurfde contrasten, speelse combinaties en uitgesproken looks met karakter. Volg je instinct, en omarm je wild kantje.

Credits: Essentiel Antwerp

Credits: Essentiel Antwerp

Nu verkrijgbaar

Ontdek de volledige herfstcollectie vanaf 14 augustus in alle Essentiel Antwerp winkels en online via essentiel-antwerp.com.

Credits: Essentiel Antwerp