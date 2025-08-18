Essentiel Antwerp: Animal Instincts in de FW25 campagne
PRESS RELEASE
Door Press Club
De herfstcampagne van Essentiel Antwerp, Paris s’éveille, volgt acht persoonlijkheden in het ochtendlicht. Next up: Jan Melka, een Frans-Amerikaanse schilder wier expressieve werk de geest belichaamt van ons tweede hoofdstuk, Animal Instincts.
Deze edit is voor de onbevreesden. Luipaard, zebra, tijger – deze prints fluisteren niet, ze brullen luid en duidelijk. Verwacht gedurfde contrasten, speelse combinaties en uitgesproken looks met karakter. Volg je instinct, en omarm je wild kantje.
Nu verkrijgbaar
Ontdek de volledige herfstcollectie vanaf 14 augustus in alle Essentiel Antwerp winkels en online via essentiel-antwerp.com.
Essentiel Antwerp
FW25