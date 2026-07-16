Essentiel Antwerp lanceert herfstcollectie met campagne 'The Issue'

Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp heeft zijn herfstcollectie voor 2026 gepresenteerd, samen met de bijbehorende campagne The Issue, volgens een persbericht. De campagne is opgevat als een doorlopende publicatie die zich gedurende het seizoen ontvouwt via editorials, interviews en filmfragmenten, met een start in Shanghai.

Credits: Essentiel Antwerp

Credits: Essentiel Antwerp

Volgens het merk staat een intuïtieve benadering van layering centraal in de collectie. Gesatureerde tinten worden gecombineerd met bloemenprints, elegante rokken met knitwear, en zijden sjaals en oversized strikken vullen de looks aan.

Credits: Essentiel Antwerp

De collectie is vanaf 17 juli online verkrijgbaar en vanaf volgende week in alle Essentiel Antwerp-winkels.