Essentiel Antwerp lanceert Peanuts-capsulecollectie

Essentiel Antwerp kondigt met trots de lancering aan van een speciale capsulecollectie, in samenwerking met Peanuts™. De capsule viert de tijdloze charme van de geliefde personages van Charles M. Schulz en brengt een frisse interpretatie van de iconische wereld van Snoopy en de rest van de Peanuts-bende.

Door de kenmerkende esthetiek van Essentiel Antwerp te combineren met de speelse spirit van Peanuts, biedt de capsulecollectie een levendige garderobe. Met een balans tussen nostalgie en retrodesigns omvat de collectie onder meer hemden, knitwear, sweater sets, T-shirts, tassen en juwelen, allemaal verrijkt met expressieve kleuren en speelse details geïnspireerd op de klassieke strip.

Credits: Essentiel Antwerp

Credits: Essentiel Antwerp

Essentiel Antwerp introduceert daarnaast ook het Peanuts Lab: een reizend personalisatieconcept waarbij klanten hun aangekochte items kunnen personaliseren met Peanuts-patches. Deze interactieve winkelervaring nodigt fans uit om elk stuk helemaal uniek te maken.

De Peanuts capsulecollectie is vanaf begin april online verkrijgbaar en in Essentiel Antwerp-winkels wereldwijd.