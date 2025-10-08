Essentiel Antwerp schudt Parijs wakker - en de modewereld kijkt toe

Eén avond, één hotel, één gevoel. Tijdens Paris Fashion Week nodigde Essentiel Antwerp gasten uit in Hôtel Rochechouart. Voor één nacht werd dit art-decopareltje in het hart van Pigalle omgetoverd tot een stijlvol parallel universum, compleet met rooftop-romantiek, oesters en een creatieve menigte.

Mode ontmoet levenskunst – op de daken van Pigalle

De gastenlijst? Een zorgvuldig samengestelde selectie uit de Europese mode- en mediawereld. Stylisten, creatieven, redacteuren en content creators, allemaal verenigd onder de Parijse hemel. De gasten droegen de nieuwste looks van Essentiel Antwerp. Er werd gedineerd in het legendarische hotelrestaurant Maggie. De suites waren meer dan alleen Instagramwaardig, met slippers, slaapmaskers en verzorgingsproducten van Respire.

Een avond die bewijst: een uitnodiging van Essentiel Antwerp leidt niet tot een klassiek mode-evenement, maar tot een levendige ode aan anders zijn. Precies dat is waar oprichters Inge Onsea en Esfan Eghtessadi voor staan. Beiden waren aanwezig als levend bewijs van creativiteit, bezieling en mode-moed.

De campagne: Paris s’éveille

Het evenement werd ondersteund door de nieuwe herfstcampagne Paris s’éveille. De campagne volgt acht inspirerende persoonlijkheden tijdens hun ochtendrituelen in Parijs, vastgelegd in krachtige beelden en persoonlijke interviews. Onder hen model Yumi Lambert, styliste Lise Pierron en kunstenares Jan Melka. De focus ligt op mode in het echte leven – als onderdeel van routines, beweging en betekenisvolle momenten.

Croissants to go – ook voor alle anderen

Tussen 2 en 5 oktober werden ook voorbijgangers in Parijs verrast. In de boetiek aan de Rue du Marché Saint-Honoré was een ontbijt to go verkrijgbaar, in samenwerking met de duurzame bakkerij Copains. Voor wie meer wilde dan een croissant, was er de exclusieve, gelimiteerde Paris s’éveille Hotel Kit. Deze bestond uit slippers, een slaapmasker, een sleutelhanger en een totebag voor 45 euro, exclusief verkrijgbaar in Parijs en online.

Wat blijft hangen? Indruk en heel veel content

De reacties? Overweldigend positief. De sfeer? Authentiek, inspirerend en onverwacht. De content? Snel, sterk, stijlvol – en alomtegenwoordig op sociale media. Het evenement was een echte 360-gradenmerkervaring die niet alleen aandacht trok, maar ook een oprechte connectie tot stand bracht.

Essentiel Antwerp presenteerde in Parijs niet alleen een nieuwe collectie, maar toonde vooral hoe mode vandaag de dag beleefd wordt: met stijl, een verhaal en een ziel.

