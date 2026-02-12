 
  • Essentiel Antwerp Spring 2026: Clare Gillies als Rubi Mirage

Essentiel Antwerp Spring 2026: Clare Gillies als Rubi Mirage

Spring 2026. Credits: Essentiel Antwerp
Door Press Club

Voor Spring 2026 rolt Essentiel Antwerp een campagne uit in hoofdstukken, die zal resulteren in een kortfilm ‘To Be Considered’ - binnenkort in première. Centraal staat actrice Clare Gillies, die zich door verschillende rollen beweegt. Met elke take, elke casting, verkent ze een andere versie van zichzelf.

In het tweede hoofdstuk kruipt Clare in de huid van Rubi Mirage. Een ex-pornoster: optimistisch naïef, gedreven en vol hoop. Een vrouw die haar verlangen achterna jaagt en zichzelf keer op keer opnieuw uitvindt.

Credits: Essentiel Antwerp
Credits: Essentiel Antwerp
Credits: Essentiel Antwerp

Ontdek de nieuwste edit, online en in de winkel vanaf 13 februari.

