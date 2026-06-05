Essentiel Antwerp steunt opkomend talent door vierde samenwerking met de Antwerpse Modeafdeling

Met trots zet Essentiel Antwerp hun langdurige samenwerking met de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen voort. Via een jaarlijks capsuleproject zetten zij de volgende generatie modetalent in de kijker. Na eerdere edities met Julie Kegels, Paula Van Dyck en Conor Turley staat dit jaar de 22-jarige Agar Enkhbaatar centraal. Zijn capsulecollectie herinterpreteert silhouetten uit zijn tweede jaar aan de Academie en verkent een denkbeeldig gevoel van nostalgie, digitale herinneringen en online subculturen.

Tijdens de jaarlijkse defilé van de Academie reikt het merk een award uit aan een tweede-bachelorstudent, waarbij de winnaar de kans krijgt om waardevolle praktijkervaring op te doen binnen de verschillende teams van Essentiel Antwerp. “Deze samenwerking gaat over meer dan alleen mode. Het gaat om het stimuleren van wilde ideeën en het geven van een platform aan jonge ontwerpers om te schitteren,” zegt Inge Onsea, Creative Director en medeoprichter van Essentiel Antwerp.

Credits: Essentiel Antwerp

De capsule bestaat uit vijf stuks: een grijze bodysuit met gewatteerde rondingen (€495), een veelkleurige tie-dye asymmetrische maxi-jurk met capuchon (€595), een bruine korte jas van imitatiebont met gewatteerde raglanmouwen (€695), een lichtgrijze gedrapeerde jersey broek met een wit kanten onderrokje (€495) en een rode grafische polo (€125).

Voor Agar betekende de samenwerking met Essentiel Antwerp ook een kennismaking met de realiteit van de hedendaagse modewereld. “Ik werd betrokken bij het hele proces", zegt Agar. "Van het ontwerpen en de fittings tot de campagneshoot, de voorbereidingen van het lanceringsevenement en het ontwerp van de etalage. De meest waardevolle ervaring was geconfronteerd worden met de technische haalbaarheid van ontwerpkeuzes, iets waar we aan de Academie niet altijd mee in aanraking komen.”

Credits: Essentiel Antwerp

Credits: Essentiel Antwerp

Ter gelegenheid van de lancering organiseert Essentiel Antwerp ook panelgesprekken in hun winkel in Antwerpen (Huidevettersstraat 57/59), donderdag 4/6 om 18u30 en zaterdag 6/6 om 11u, in samenwerking met ELLE België. Tijdens deze momenten zullen Tom Depoortere (Art Director, Essentiel Antwerp), Elodie Ouedraogo (hoofdredacteur ELLE België) en Agar Enkhbaatar (student Academie) het belang bespreken van het ondersteunen van opkomend modetalent als onderdeel van het Antwerp Fashion Festival. Dominique Nzeyimana, Head of Editorial Content bij ELLE België, zal het gesprek modereren.

De exclusieve samenwerking van Essentiel Antwerp met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Agar Enkhbaatar is beschikbaar vanaf 4 juni voor pre-order via de website; verzending verwacht vanaf eind juli.