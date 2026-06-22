Etro presenteert 'Extraordinary Journeys' voor Lente/Zomer 2027

Het Italiaanse modehuis Etro presenteert zijn Lente/Zomer 2027 herencollectie 'Extraordinary Journeys', zo blijkt uit een persbericht. De collectie is opgebouwd rond het thema reizen, een terugkerende referentie in de identiteit van het merk. De inspiratie komt uit archief foulard-prints, naast madras, paisley en andere kenmerkende motieven.

Credits: Etro

Credits: Etro

Volgens het merk heeft de collectie een zachte en relaxte benadering van tailoring. Pakken worden casual gedragen en overhemden kunnen ook als jas dienen. Belangrijke items zijn onder andere zijden overhemden en jassen met foulard-prints uit het archief, truien met 3D-ruit, trenchcoats van bedrukt suède, lasergesneden suède shirtjacks en dubbelzijdige zijden dusters. Strepen zijn te zien op overhemden. Paisley, een van de kenmerkende signaturen van het merk, verschijnt in talloze variaties en wordt gemixt met andere motieven.

Credits: Etro

Het schoeisel omvat zachte mocassins, muiltjes en sandalen. De accessoires bestaan uit gevlochten sjaals, bedeltjes, zilveren armbanden, hangers in de vorm van een papieren vliegtuigje en geweven raffia petten. De bagagelijn van de collectie is voorzien van de Arnica-print van het merk.