Evenementen tijdens Nacht van ’t Zoute in Knokke

Vrijdag 2 Augustus vindt de Nacht van 't Zoute plaats in Knokke-Heist, waar de winkelomgeving van Het Zoute transformeert in een bestemming vol festiviteiten, mode en glamour. Fashion Club 70 presenteert hun programma tijdens deze feestelijke avond.

7 for all mankind

Op 2 augustus nodigt 7 for all mankind je uit om de boetiek in Knokke te bezoeken tijdens Nacht van ’t Zoute. Het wordt een onvergetelijke avond!

Ontdek de must-have stukken uit de nieuwste collectie en personaliseer je aankopen met patches en strassteentjes. Maar dat is nog niet alles! Er zal een kleermaker ter plaatse zijn om je items te verstellen of in te korten naar jouw exacte voorkeuren.

Kom langs, geniet van de sfeer en maak je denim echt uniek!

Vrijdag, 2 augustus

17:00 - 23:00

7 for all mankind Knokke

Kustlaan 273

Pinko Pazzesco

Ontdek wat Pazzesco betekent tijdens de Nacht van ’t Zoute. Aan de hand van een toegewijde, feestelijke ervaring leer je alles over Italiaanse zorgeloze zomers!

Het is moeilijk in woorden te omschrijven, maar een Pinko levensmotto die je moet ervaren. Bereid je voor aan glamour geinspireerd uit de jaren ’90 in zijn puurste en meest iconische vorm. Kom op 2 augustus langs de winkel in Knokke, prikkel je zintuigen en ontdek PINKO’s wereld als nooit te voren.

Registratie verplicht:

Vrijdag 2 augustus

19:00u - 21:30u

Kustlaan 61, 8300 Knokke

K-WAY

Om de opening van de gloednieuwe K-WAY winkel in Knokke te vieren, nodigt het merk haar fans uit voor een exclusief feest op 2 augustus tijdens Nacht van ’t Zoute. Verwacht onder andere door Frankrijk geïnspireerde catering, een Belgische bierbar en indrukwekkende DJ’s. Dit belooft een niet te missen evenement te worden voor de gasten. Dus stap de nieuwe winkel binnen en dompel je onder in een wereld van stijl en functionaliteit. Bovendien krijg je tijdens deze avond de kans om je aankoop te laten personaliseren dankzij een samenwerking met Belgische kunstenaar Carl Cash Knight. Een unieke K-WAY die niemand ter wereld heeft? Die scoor je op 2 augustus in Knokke!

Vrije toegang:

Vrijdag 2 augustus

18:00u – 22:00u

Kustlaan 67, 8300 Knokke

VERSO

Groot nieuws! Verso brengt voor het eerst en voor slechts een avond het iconische Verso Cafe naar Knokke. Verwen jezelf met een luxe shoppingervaring terwijl je geniet van de meest iconische en geliefde gerechten van het Verso Café.

Een kans die je moet grijpen, want het Verso Cafe heeft enkele jaren geleden plaats moeten maken voor een gloednieuw sterrenrestaurant. Ren je op 2 augustus dus zeker naar de VERSO winkel.

Registratie verplicht:

Vrijdag 2 augustus

18:00u – 22:00u

Kustlaan 121, 8300 Knokke

Liu Jo

Stop and smell the flowers tijdens de Nacht van ‘t Zoute!

Bij elke aankoop of registratie voor het Liu Jo loyalty programma ontvang je een prachtig zomers boeketje en kun je genieten van een verfrissend drankje van de cocktailbar.

Bovendien zorgt een geweldige DJ voor de perfecte sfeer!

Vrije toegang:

Vrijdag 2 augustus

18:00u – 22:00u

Kustlaan 279, 8300 Knokke

