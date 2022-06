Every personality has an Alter Ego!

Flash collectie ‘22

Het Amsterdamse modelabel Alter Ego lanceert naast de Fall Winter ‘22 collectie voor het eerst ook een flash collectie voor dames. Onder de noemer building the brand groeit Alter Ego enorm. Het is een collectie met klasse, stijl en een scherp oog voor wat de moderne vrouw nodig heeft, want deze tijd vraagt om awareness en afwisseling. De collectie is klein, maar gevarieerd en wordt in twee delen geleverd. Daarnaast is het een aanvulling op de Fall Winter ’22 collectie.

De flash staat voor party en fun. Fun vanwege de stoere faux mohair oversized bombers in almond en pink en een prachtige, stijlvolle lammy met mooi uitgewerkte details. Deze items worden in september geleverd.

De party items bestaan uit een high waist rokje met een ceintuur, een stoer gilet met zwarte press buttons en zippers, een elegante blouse met blind snap buttons en een stijlvolle lange jurk met evenals een ceintuur. Deze vier designs zijn gemaakt in de luxe kwaliteit black goat nappalon. Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn deze vier vrouwelijk items vanaf november verkrijgbaar in de winkels en op onze webshop.

Alter Ego, dames collectie FW22, eigendom van het merk.

