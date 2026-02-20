Evolve The Culture A$AP ROCKY x Ray-Ban Present The New Metal Collection

Een jaar na zijn benoeming tot eerste creatief directeur van Ray-Ban onthult A$AP Rocky zijn allereerste metal-collectie, inclusief zijn eerste optische modellen voor het merk. Een uitgesproken fusie tussen erfgoed en innovatie, gedragen door een duidelijke ambitie: de cultuur laten evolueren en een persoonlijk en collectief erfgoed opbouwen.

Credits: Ray-Ban

Geïnspireerd door iconische archieven uit verschillende decennia verankeren de silhouetten zich met lef in het heden. Uitgesproken metalen monturen, zonne- en optische modellen met boorglazen, zachte ovale vormen en smalle rechthoeken worden uitgevoerd in tijdloze tinten. Een futuristische, omhullende en instant iconische silhouette maakt de collectie compleet, exclusief verkrijgbaar in een selectie van verkooppunten.

Credits: Ray-Ban

Om deze visie te belichamen, werkt Rocky samen met de raplegende Nas. In een nachtelijke New Yorkse diner brengt de campagnefilm een dialoog tussen verleden en heden in beeld, waarbij de esthetiek van de jaren '90 opnieuw wordt geïnterpreteerd door de uitgesproken hedendaagse blik van Rocky.

Omarm een radicale visie: eer de heritage en verleg tegelijkertijd de grenzen ervan om een volgend hoofdstuk te schrijven.