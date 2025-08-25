Exclusieve 14-karaats gouden baleinen bij introductie NØLSON Business-shirt

Op 1 september 2025 lanceert NØLSON een nieuwe businesscollectie met iconische slim-fit cutaway shirts in wit, lichtblauw en donkerblauw, gemaakt van 100% katoen en verstevigd met baleinen in de boord.

Als onderdeel van deze lancering komt het mode merk met een unieke actie: één shirt in de gelimiteerde oplage van 1000 stuks bevat gouden baleinen. Normaal gesproken worden baleinen alleen in het zilver geproduceerd, maar speciaal voor deze actie worden deze in het goud vervaardigd in samenwerking met de Amsterdamse juwelier Lyppens. Dit ambachtelijke proces wordt in hun eigen atelier uitgevoerd. De gouden baleinen vertegenwoordigen een waarde van €1.395,-.

“We wilden de lancering van onze nieuwe zakelijke collectie extra bijzonder maken," aldus oprichter Niek Koedam. "De gouden baleinen zijn een symbool van kwaliteit, vakmanschap en het onverwachte, iets dat wij als merk nastreven.”

Credits: NØLSON

Het Business Shirt met gouden baleinen is onzichtbaar tussen de reguliere voorraad. Klanten kunnen zich inschrijven voor de Notify Me-lijst en vanaf 1 september hun shirt bestellen via www.nolson.nl.

Over NØLSON:

NØLSON is een Amsterdams modemerk dat bekendstaat om haar stijlvolle en toegankelijke herenmode. Het merk richt zich op de moderne man met oog voor detail, kwaliteit en comfort.

Over Lyppens:

Lyppens juwelier staat sinds 1959 voor ambacht en expertise. De collectie bestaat uitnieuwe, vintage, antieke en handgemaakte sieraden. Met de kennis die van generatie op generatie is overgedragen, is de collectie zorgvuldig opgebouwd en voorzien van de meest unieke sieraden.