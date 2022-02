Exclusives by G-Star RAW Spring 2022: Innovatieve ontwerpen met conceptuele twist

Amsterdam, 17 februari 2022 - Exclusives by G-Star RAW toont de grenzeloze creativiteit van het merk, waarbij de uitgesproken designs tot het extreme zijn uitgewerkt. De jonge acteur Langston Uibel is te bewonderen in de campagneshoot.

Geïnspireerd door de Dakar Rally

Het designteam van G-Star RAW heeft de 'Exclusives by G-Star RAW'-collectie ontwikkeld met een reeks nieuwe, high-end designs. Dit seizoen is de Dakar Rally een van de belangrijkste inspiratiebronnen. Denk aan verwijzingen naar de slijtvaste enduro-uitrusting, speciaal ontwikkeld voor de veeleisende race-omgeving. De gedurfde items bevatten elk verrassende elementen, zoals reversibile styles en ongebruikelijke maar draagbare silhouetten. Het kleurpalet varieert van lichte groen- en rozetinten tot zachtbruin - allen geinspireerd door de pastelkleuren van de woestijn.

Japanse werkkleding

Daarnaast benadrukt de RAW Research capsule het echte G-Star-DNA. Het designteam experimenteert met denim kledingstukken: stuk voor stuk opvallende ontwerpen met een conceptuele twist. Japanse werkkleding en militaire uniforms vormen de belangrijkste inspiratie. Terug te zien in onder meer de wijdere pijp met een smallere pasvorm bij de kuit.

Form follows function

Bijzondere constructietechnieken, hoogwaardige stoffen en een hybride ontwerpfilosofie: achter elk stuk in de collectie schuilt een verhaal. Japans denim, geborduurd artwork en contrasterende kleuren maken ieder ontwerp uniek. De 'Exclusives by G-Star RAW'-collectie zoekt de grenzen op en innoveert in elke stiksel en naad. Dit resulteert in een reeks tijdloze items voor zowel mannen als vrouwen.

De Exclusives by G-Star RAW collectie is vanaf 17 februari 2022 verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online.