Expresso: Inspiratie Herfst 2022

Het Nederlandse modelabel Expresso lanceert dit najaar vier verschillende thema’s. Head of design Kelly Schoemans neemt jullie mee door deze collecties.

The Next Episode

De eerste levering van Fall ’22 heet The Next Episode, het volgende hoofdstuk. Het is een transitie thema, van de hoogzomer collectie naar de eerste warme levering van Fall. Een levering waarin relaxte onderstukken worden gecombineerd met vrouwelijke tops. De kleurkaart van het thema zijn een combinatie van sophisticated Stone en een frisse soft Blue met als basis een mooie donkere Vintage Indigo. De kleuren kunnen twee kanten op gecombineerd worden. Met een lichte basis als verlenging van het zomergevoel en met Vintage Indigo en Dark Denim als base naar een mooi begin naar Fall.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 1: The next episode. Eigendom van het merk.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 1: The next episode. Eigendom van het merk.

De tops zijn verfijnd, vrouwelijk en luchtig. Waar de nadruk ligt op het jaren 80 silhouet, volume in de mouwen, het accent op de schouders. De prints zijn verfijnd en kleurrijk. Vertaald in dit mooie Italiaanse veldbloemen artwork, bloemen variëren in maat en vorm en zijn dynamisch geplaatst in deze vrouwelijke print. Denim is belangrijk in deze levering. Dark denim als start van het Fall seizoen, ook mooi vertaald in een denim jurk, zowel als jurk als lange blouse te dragen of in een vrouwelijk denim blouse-je voor de totale denim look. De Italiaanse kunstenaars Modigliano en Picasso als inspiratie voor het panel T-shirt. Grafisch en vrouwelijk, waarin alle kleuren van de kleurkaart vertegenwoordigd zijn.

Modern Folk

De tweede levering van Fall ’22 heet Modern Folk. Een sophisticated levering. Geïnspireerd op de collecties getoond op de internationale catwalks, waarin kleur een rijke prints een belangrijke inspiratiebron voor deze moderne folkloristische collectie vormen. De kleuren van dit thema zijn warm en rijk. Dark brown en Sand als basis kleuren gecombineerd met een frisse Bone. De kleur Lava Red maakt het fashion statement voor deze levering. De soft bohemian outfits zijn een belangrijke nieuwe modetrend. De materialen zijn luxe, structuur is belangrijk. Expresso heeft dit vertaald in zachte brei, een rijke prints en structuur jersey.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 2: Modern Folk. Eigendom van het merk.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 2: Modern Folk. Eigendom van het merk.

De internationale catwalks laten een warm folkloristische beeld zien met warme kleuren en materialen. Rijke prints en structuur komen naar voren in deze collectie. Ruffles en rimpelingen bij de schouderpas, volume in de mouwen en borduur vind je terug in deze levering. De eerste print is een prachtig rijke folkloristische all over print. Alle kleuren komen samen in dit Italiaanse dessin. Waarin ook de accent kleur rood wordt benadrukt. Is het een multi combineerbare print. Verfijnd, geometrische herhalende vormen maar heel verfijnd. De tweede print zijn deze abstracte blad vormen. Alsof het geborduurd is, krijgt deze print een extra dimensie, ook de extra 3e schaduw kleur geeft de print diepte.

Into the Light

Een thema waarin de zacht gekleurde basis wordt verrast met heldere kleuren in statement prints en items. De themanaam Into the Light doelt dan ook op deze frisse kleur Turquiose, alsof de kleur in de het licht staat. Verschillende shows werden ook in een donkere omgeving geshowd, waar de modellen worden uitgelicht. Licht uit, spot aan! De kleuren van dit thema zijn zacht, verschillende schakeringen van grijzen vormen de basis van de collectie. Turquiose en Soft Turquiose zijn de highlights in dit thema. Black en Off White vormen een extra capsule, waarmee het thema kan worden uitgebreid. De eerste print is deze Italiaanse bladeren print, een echte eyecatcher tussen de grijzen. Dynamisch en vrouwelijk. Ook de themanaam ‘into the light’ wordt hierin vertegenwoordigd. De show van Armani was hierin toonaangevend en een grote inspiratie voor Expresso. De tweede print, is deze klein dynamische dot. Ritmisch geplaatst met de vertegenwoordiging van alle kleuren. De combi tonale shades zie je ook veel terug in streetstyle.

Beeld: Expresso FW22, chapter 3: Into the Light. Eigendom van het merk.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 3: Into the Light. Eigendom van het merk.

Soft Power

De vierde en laatste levering van Fall ’22 heet Soft Power. Een thema waarin poeder tonen met elkaar worden gecombineerd in een romantisch silhouet. Dit thema is bedoeld als frisse update van Modern Folk. De kleuren van dit thema zijn enerzijds zacht, geïnspireerd op het palet van makeup kleuren. Anderzijds is er een stevige basis van dark denim en een mooi diepe Red Brown. De kleur Bone en taupe geven Deze Italiaanse tijgerachtige stoere print in super vrouwelijke kleuren is een modieuze toevoeging in de levering. De tweede print is een dynamische streep, met alle kleuren uit het pallet. Het verbindt de collectie en is makkelijk te combineren. De diagonale fijne lijntjes geven de print extra diepte. Ook door de leuke structuurstof, krijgt de print een extra dimensie. Jassen en gilets in verschillende vormen en materialen. Nieuwe is het lange bont gilet modieus gecombineerd over een jurk gestyled met stoere boots. Ook weer een riempje in taille om toch het vrouwelijke silhouet te benadrukken. Maar ook het denim jasje heeft een vrouwelijke twist, met de diepe plooien aan de bovenkant van de schouder. De lichte double breasted coat is in de frisse kleur Bone, een luxe essential.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 4: Soft Power. Eigendom van het merk.

Beeld: Expresso FW22 collectie, chapter 4: Soft Power. Eigendom van het merk.