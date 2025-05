Exxcellent viert de nieuwe SS26 collectie met inspirerend Spring Event in Amsterdam

Op maandag 16 juni opent plus-size merk Exxcellent de deuren van haar showroom in het World Fashion Centre Amsterdam voor een bruisend en stijlvol lente-evenement: het Exxcellent Spring Event. Dit evenement is exclusief voor retailers en biedt een eerste blik op de voorjaar 2026 collectie.

Modeshow, live illustraties onder het genot van een hapje en een drankje

Bezoekers kunnen zich laten inspireren tijdens een modeshow waarin de nieuwste collectie van Exxcellent worden gepresenteerd. Daarnaast is er een bijzondere rol weggelegd voor een fashion illustrator, die ter plekke live illustraties maakt van de bezoekers en hun favoriete looks. Maak ook kans op een kortingsvoucher van €500 bij een order boven de €3000 en een dinerbon t.w.v. €150 die wordt verloot onder de winkels die naar het event komen. Good to know: Bij Exxcellent kun je zowel een A-pakket (maat 42 t/m 48) als een B-pakket (maat 44 t/m 54) inkopen.

Ontmoet het team en geniet van lekkers

Onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes krijgen gasten de kans om het Exxcellent-team te ontmoeten, inspiratie op te doen en connecties te leggen binnen de modebranche. Bezoekers kunnen een tijdslot kiezen van 13:00–15:00 uur of 16:00–18:00 uur, afhankelijk van hun voorkeur.

Locatie:

Exxcellent Showroom – World Fashion Centre

Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HG Amsterdam

Showroom 03.01.33 – gratis parkeren beschikbaar

Extra leuk: neem iemand mee!

Exxcellent moedigt bezoekers aan een collega, vriend(in) of zakenpartner mee te nemen. Samen beleef je een sprankelende middag vol stijl, inspiratie en creativiteit.