Fabienne Chapot en LEVENS jewels brengen een ode aan zelfliefde

Voor FW26 slaan Fabienne Chapot en LEVENS jewels de handen ineen voor een capsulecollectie met zelfliefde als centraal thema.

De collectie bestaat uit meerdere sieraden, waaronder oorbellen, een ring en een ketting. Alle ontwerpen zijn gemaakt van handgeblazen glas, waardoor ieder stuk nét anders voelt. Zwaarder, zachter, gladder of juist iets organischer. De sieraden ademen karakter en authenticiteit.

Credits: Fabienne Chapot

Voortbouwend op het FW26-thema 'An Ode to Self-Love' vertalen de ontwerpen dat idee naar iets tastbaars. Uitgesproken harten, sculpturale rozen en vloeiende, organische vormen lopen als een rode draad door de collectie, samen met de speelse boodschap 'I love me'. Sommige stukken zijn oversized en expressief, andere iets ingetogener, maar ze delen allemaal hetzelfde zelfvertrouwen waar Fabienne Chapot al langer om bekendstaat.

Een dieprood hart vangt het licht bij iedere beweging. Transparante details liggen dicht op de huid en veranderen steeds mee met het licht. Niets voelt strak of perfect afgewerkt en juist dat geeft deze handgeblazen stukken hun karakter. Alsof geen enkel sieraad precies hetzelfde wil zijn, net zoals iedere vrouw uniek is, zo zijn deze pieces dat ook.

Credits: Fabienne Chapot

FW26-sieradencollectie van Fabienne Chapot x LEVENS jewels

De samenwerking tussen Fabienne Chapot en LEVENS jewels voelt bijna vanzelfsprekend. Beide merken delen een liefde voor kleur, detail en zelfexpressie. LEVENS jewels staat bekend om het ambachtelijke gebruik van glas, waarbij imperfecties juist onderdeel worden van het ontwerp. Een visie die goed aansluit bij de wereld van Fabienne Chapot.

Het ondersteunen van vrouwen maakt al langer deel uit van het DNA van het merk, niet alleen in de vrouwen voor wie het ontwerpt, maar ook in wie het merk mee samenwerkt. De samenwerking met de in Barcelona gevestigde ontwerper Mar del Hoyo weerspiegelt dat. Vanuit haar studio in Barcelona bouwde zij LEVENS jewels uit tot een internationaal geliefd sieradenmerk met een uitgesproken handgemaakt karakter. Daarmee onderstreept de samenwerking niet alleen het belang van vrouwelijk ondernemerschap en creativiteit, maar versterkt het tegelijkertijd Fabienne Chapot’s aanwezigheid binnen de Spaanse markt.

De collectie wordt begin augustus gelanceerd tijdens Copenhagen Fashion Week.

Credits: Fabienne Chapot

Over Fabienne Chapot

Fabienne Chapot is een Amsterdams modemerk, opgericht in 2006 door de Nederlandse ondernemer Fabienne Chapot. Het merk staat bekend om kleurrijke statement pieces en telt inmiddels 1.000 verkooppunten en vijf boetieks wereldwijd. Fabienne Chapot is B Corp gecertificeerd.

Over LEVENS jewels

LEVENS jewels is een sieradenmerk uit Barcelona, opgericht door Mar del Hoyo. Elk stuk wordt volledig in-house met de hand gemaakt van glas, waarbij imperfectie bewust onderdeel is van het ontwerp.