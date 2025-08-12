Fabienne Chapot komt ‘Around the Table’ voor Fall/Winter 2025

Dit Fall/Winterseizoen 2025 markeert een nieuw hoofdstuk voor Fabienne Chapot. ‘Around the Table’ introduceert een frisse kijk op onze kenmerkende krachtige vrouwelijkheid, waar warme kleuren, handgetekende prints en moderne silhouetten samenkomen op een verfijnde, eigentijdse manier. Geïnspireerd door de warmte van thuis en de verbindingen die we delen, reflecteert deze collectie de vreugde van samenzijn, de schoonheid van zelfexpressie en de moeiteloze elegantie van verfijnde alledaagse kleding. Nu verkrijgbaar online en in de winkels.

Credits: Fabienne Chapot

Een plek voor verbinding en stijl

Aan tafel ontstaan echte verbindingen: verhalen worden gedeeld, er wordt gelachen en inspiratie wordt gevonden in de mensen om ons heen. In onze najaars-/wintercollectie 2025 legt Fabienne Chapot de link tussen de rituelen van een gezamenlijke maaltijd en de manier waarop we onszelf uiten via mode. Net als een zorgvuldig samengesteld menu nodigt ‘Around the Table’ je uit voor een stijlreis: van de frisse, eigentijdse stukken die de avond openen als een licht voorgerecht tot de rijke, handgetekende prints die de warmte van een stevig hoofdgerecht weerspiegelen en tot slot de weelderige silhouetten en opvallende stukken die de avond tot een zoet einde brengen. Of het nu gaat om een informeel samenzijn met vrienden of een feestelijk moment met familie, deze collectie maakt de tafel - en je garderobe - tot het hart van verbinding en inspiratie.

Credits: Fabienne Chapot

De vreugde van samenzijn

De ‘Around the Table’-campagne herinnert ons eraan dat de meest betekenisvolle momenten in het leven vaak aan tafel plaatsvinden. Daar praten we over alles - van alledaagse tot buitengewone zaken - en creëren we blijvende banden met degenen die ons dierbaar zijn. Terwijl we samenkomen, voeden we elkaar, wisselen we verhalen uit en ervaren we een gevoel van verbondenheid. Of het nu een vrolijke viering is of een rustige avond, deze gedeelde momenten geven ons een echt thuisgevoel.

Schuif aan.

Credits: Fabienne Chapot

Een winterpalet om van te genieten

De nieuwe items geven diepte en plezier aan je seizoensgarderobe, net zoals een gedekte tafel dat doet bij een maaltijd. Belangrijke kleuringrediënten zoals lipstickrood en diep bordeauxrood; rijke, romantische rode tinten die de aandacht trekken.

Gezellig wit, zacht, uitnodigend en moeiteloos chic. Na middernachtblauw en martini-olijfgroen, intrigerende kleuren die de alledaagse kleding opfleuren. Stofgrijs en diepzwart volgen als de aardetinten die prachtig combineren met de fellere tinten.

Credits: Fabienne Chapot

Denk aan zachte pullovers in opvallende kleuren zoals onze Charlotta- en Anina Bing-pullover, warme en draagbare knitwear zoals de Hannah-trui, en statement-vesten zoals onze Anais-pullover, perfect om te combineren als de temperatuur daalt. Gecombineerd met een mooie, trendy denim zoals onze 28 Blake- of onze 23 Becky 70’s-jeans. Dit zijn items ontworpen voor het leven vóór, tijdens en na het diner. De gesprekken, de toosts, het spontane dansen na het diner. Met veelzijdigheid als kern bewegen alle kledingstukken zich naadloos van dag naar nacht, net als de perfecte avondmaaltijd.

