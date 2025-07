Fabienne Chapot Lente/Zomer 2026: Out of Office

Out of Office vertelt het verhaal van die laatste heerlijke momenten op kantoor: je out-of-office bericht typen en je laptop dichtslaan. Geen beter gevoel, toch?

Zomerse dagen zijn niet bedoeld om achter een bureau door te brengen. Ze zijn gemaakt om zonsondergangen achterna te jagen, te verdwalen in nieuwe steden en elk gouden uur te koesteren.

Lente/zomer 2026 is een viering van de vreugde van Out of Office zijn, avontuur, vrijheid en alles wat er komen gaat omarmen.

Over Fabienne Chapot

Fabienne Chapot is een Amsterdams modemerk dat kleur, creativiteit en zelfvertrouwen viert. De opvallende stukken zijn gemaakt om op te vallen - met minimale inspanning en maximale impact - om het alledaagse te verheffen. Opgericht in 2006 door ondernemer Fabienne Chapot, is het merk sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd distributienetwerk van 1.000 verkooppunten en tien boetieks, met de creatieve hub gevestigd in het hoofdkantoor in Amsterdam.

Fabienne Chapot is B Corp gecertificeerd en maakt deel uit van een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die voldoen aan hoge normen voor sociale en ecologische impact.

