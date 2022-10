Fabienne Chapot opent nieuwe boutique in Westfield Mall of the Netherlands

Het Nederlandse modehuis Fabienne Chapot heeft een vijfde boutique geopend in Leidschendam, Westfield Mall of The Netherlands. Hoewel Fabienne Chapot van oorsprong Nederlands is, is het nieuwe winkelconcept on-Nederlands uniek op het gebied van design en technische retailsnufjes. Kleur, humor en liefde voor design voeren de boventoon in het nieuwe concept. Maak kennis met het nieuwe boutiqueconcept van Fabienne Chapot.

Nieuwste retailtechnologie in een vrouwelijk jasje

Voor de nieuwe winkel, heeft het designteam van Fabienne Chapot nauw samengewerkt met winkelarchitecten Storiginals en alles uit de kast getrokken op het gebied van ontwerp en de nieuwste snufjes op het gebied van retailtechnologie. Het idee is een high-end winkelervaring, maar dan wel met een warme, welkome en laagdrempelige sfeer. Zo is er in samenwerking met audiovisueel retailexpert First Impression een style screen geplaatst waarmee je een labeltag van een Fabienne Chapot item kunt scannen. Het scherm geeft suggesties om dit item verder te stylen en suggesties om je look compleet te maken.

Spotlight voor details, prints en kleur

Waar het interieur van de vier andere boutiques van het modehuis in Rotterdam, Maastricht, Amsterdam en Haarlem een uitgesproken en kleurrijk interieur hebben, is er bij het nieuwe winkelconcept bewust gekozen voor een neutraal interieur, om de aandacht voor de kleuren, details en prints - waar de collecties van Fabienne Chapot bekend om staan - de spotlight te geven die ze verdienen.

Fabienne Chapot nieuwe boutique in Westfield Mall of the Netherlands

Kunst, design en humor

Dutch Institute of Royal Taste (DIRT) uit Schiedam zijn curatoren van unieke kunst- en designitems van jonge en opkomende Europese designers. Hen werd gevraagd de winkel in te richten met bijzondere items die het merk Fabienne Chapot tot leven laten komen via het interieur. DIRT koos voor een mix van klassieke en moderne elementen in een fantasierijk en vrolijk jasje: een afspiegeling van het merk Fabienne Chapot. Zo vindt men in de nieuwe boutique bijvoorbeeld de zeer instagramwaardige presentatieblokken en pink donut sofa van de Rotterdamse designer Sabine Marcelis, de ‘The End Of Civalization Stools’ van de Tsjechische ontwerper Milan Pekař die als accessoiredisplays dienen en de harige Yeti Chair die door DIRT zelf werd ontworpen.

Fabienne Chapot nieuwe boutique in Westfield Mall of the Netherlands

Stijladvies

De boutique-stylisten van Fabienne Chapot geven graag een rondleiding door de winkel en de collecties. Vraag het team vooral naar de verhalen van de collecties, de aandacht voor details, stoffen en natuurlijk om stijladvies. De maten bij Fabienne Chapot gaan van XS tot XL (34 tot 44). Liever een privé shoppingsessie? Dat kan, neem contact op met de boutiquemanager.

Westfield, the mall of the Netherlands

Wie wel eens een 'mall' heeft bezocht in grote steden als Hong Kong, LA of Tokio weet dat je een hele dag zoet kunt zijn met een bezoek aan een mall. Een mall is veel meer dan een shopping centrum. Het is een plek om samen te komen voor een quick bikte bij de foodmarket, af te koelen tijdens warme dagen, droog te shoppen tijdens Hollands weer, naar de bioscoop te gaan, vrienden te ontmoeten en inspiratie op te doen. Voor Nederland tot de opening van Westfield, The Mall Of The Netherlands nog een vrij onbekend begrip. Steeds meer mensen ontdekken Westfield voor een 'dagje uit'.

Groei in binnen- en buitenland

Fabienne Chapot is hard aan het groeien, binnenkort wordt er weer een nieuwe brandboutique geopend in Breda, waar hetzelfde nieuwe concept zal worden uitgerold. Ook over de grens bouwt het merk aan uitbreiding en heeft inmiddels twee kantoren en showrooms in Duitsland en één in België. Het plan is dan ook om boutiques in Duitsland te openen.

Meer informatie, beeld, bezoek of interview?

Heb je interesse in een boutiquebezoek, producten van Fabienne Chapot voor een productie of shoot, of stijladvies? Neem dan contact op met Giuliana Martini via giuliana@fabiennechapot.com of 06-13634347. Houd de website en social mediakanalen van Fabienne Chapot in de gaten voor updates en nieuws.