Fabienne Chapot presenteert de SS26 Leisure Capsule

Fabienne Chapot introduceert de Leisure Capsule: een verfijnde selectie ontworpen voor alledaagse ontsnappingen.

Geïnspireerd door de kracht van ontspanning viert deze capsule vrouwelijke eenvoud in haar puurste vorm, met een zachte vrouwelijke tailoring, natuurlijke stoffen en zonnige, gewassen tinten. De collectie draait om zachte tailoring, natuurlijke materialen en lichte silhouetten die comfortabel aanvoelen zonder in te leveren op stijl. Elk item is ontworpen om met je mee te bewegen: van de ochtend tot lange middagen waarop niets hoeft en alles mag.

Credits: Fabienne Chapot

Credits: Fabienne Chapot

Butter Cream, Powder Sand en Sky Blue ademen rust en lichtheid. Linnen co-ords, geborduurde blouses en lichte knitwear brengen verfijning, terwijl subtiele hartdetails en speelse knoopjes zorgen voor die herkenbare Fabienne-Chapot-touch.

De Leisure Capsule herdefinieert easy dressing voor vrouwen die hun eigen tempo volgen: zelfverzekerd, vrouwelijk en altijd met kleur.

Credits: Fabienne Chapot

Credits: Fabienne Chapot