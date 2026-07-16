Fabienne Chapot presenteert SS27: Playfields

Voor Lente/Zomer 2027 nodigt Fabienne Chapot je uit in Playfields, een collectie geïnspireerd op het plezier van spelen, nieuwsgierigheid en creatieve vrijheid. Playfields is meer dan een bestemming; het is een mindset. Speelplaatslijnen worden uitnodigingen, papier vouwt zich tot vliegtuigjes en simpele krabbels leiden tot eindeloze mogelijkheden.

Beeld: Fabienne Chapot

De collectie, geïnspireerd op een nostalgisch zomerplakboek, viert imperfecte schetsen, speelse rasters, gevouwen papier en droomfragmenten. Het resultaat is een moderne en zachte zomergarderobe die spontaniteit, verbeelding en zelfexpressie omarmt. Dit wordt gecombineerd met speelse silhouetten en opvallende kleuren die het zelfvertrouwen uitstralen waar het merk om bekendstaat.

Spelen gaat niet om winnen, maar om ontdekken, verhalen creëren en genieten van de reis. Dit seizoen nodigen we iedereen uit om vrij te spelen en groots te dromen.