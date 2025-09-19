Fabienne Chapot X CLÒIMH Schots erfgoed ontmoet Nederlands design

Dit najaar bundelt Fabienne Chapot de krachten met CLÒIMH, het eigentijdse wolmerk van creatief multitalent Hollie Mercedes. De FC x CLÒIMH capsulecollectie bestaat uit een serie kleurrijke knitwear-accessoires die naadloos passen binnen de elegante, warme sfeer van onze Autumn/Winter 2025 collectie. Verwacht een speelse mix van Schots erfgoed en Nederlands vakmanschap.

Hollie Mercedes richtte vorig jaar CLÒIMH op. Hollie is geboren en getogen in Schotland en verhuisde rond haar twintigste naar Amsterdam. Sinds de oprichting van CLÒIMH is het merk meteen een succes geworden. CLÒIMH is een label dat traditionele wolproducten een frisse, moderne draai geeft, waarbij zowel productie als sourcen van de wol in Schotland plaatsvindt. Deze samenwerking voelt dan ook als een natuurlijke én persoonlijke match – met gezamenlijke liefde voor kleur, ambacht en expressie.

Credits: Fabienne Chapot

De capsule collectie bestaat uit een klassieke beanie, een bonnet met lange straps, een dunne mini-scarf en een speelse driehoekige sjaal. Alle items zijn vervaardigd uit premium Schotse wol en uitgevoerd in kleuren die het grijze seizoen net dat beetje extra geven: diep bordeauxrood, babyblauw, felroze, streeppatronen met accenten van burned orange, mintgroen en warm geel.

Zacht, opvallend én veelzijdig te stijlen. Deze capsulecollectie brengt het beste van beide werelden samen: fun, functionaliteit en vakmanschap. Voor Fabienne Chapot is deze samenwerking een logisch vervolg op een seizoen waarin warmte, textuur en karakter centraal staan.

Credits: Fabienne Chapot

Credits: Fabienne Chapot