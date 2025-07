Fall/Winter 2025: de Gucci Portrait Series

Gucci onthuld De Gucci Portrait Series, de herfst/winter 2025 campagne gefotografeerd door Catherine Opie. Deze nieuwe campagne toont tweeënveertig individuen, elk met hun eigen verhaal en perspectief. Een collectief portret geweven door de diversiteit van generaties en afkomsten.

Geworteld in intieme en mensgerichte portretkunst, onthult Opie’s lens de authentieke relatie tussen persoon en kledingstuk. In momenten, zowel geposeerd als spontaan, wordt de manier waarop een jas vouwt, een tas wordt vastgehouden of een sjaal beweegt met het ritme van het lichaam een subtiele taal van identiteit. Hier is kleding meer dan stof en vorm; het is een kader waarbinnen individualiteit naar voren komt, niet geconstrueerd door middel van performance, maar onthuld door houding, gemak en attitude.

Credits: Gucci

Door herhaling ontstaat variatie, en uit variatie, identiteit. Deze verkenning strekt zich uit tot een reeks intieme video’s, geregisseerd door Lisa Rovner, waarin castleden openhartig reageren op open vragen. Ze bieden momenten van humor, reflectie en herinnering, onbewaakte glimpen die blijven hangen, niet als antwoorden, maar als het gevoel echt gezien te worden.

De campagne ontknoopt zich tegen de achtergrond van Gucci’s blijvende codes: een ‘sprezzatura’ mentaliteit, de perfect imperfecte Italiaanse stijl die de esthetiek van het Huis door de generaties heen definieert. Deze essentie van bestudeerde moeiteloosheid, zo centraal in de herfst/winter 2025 collectie, doordringt de Gucci Portrait Series en biedt een levende continuïteit van Gucci’s verleden, heden en toekomst.

Credits: Gucci

Samen nodigen deze portretten uit tot een hernieuwde blik, niet alleen op de kledingstukken, maar op de expressies die er om heen vallen. In een gedeelde ruimte van zichtbaarheid en authenticiteit nodigt de Gucci Portrait Series ons uit om opnieuw te kijken, niet alleen naar de kledingstukken, maar naar de expressies die ze omlijsten.