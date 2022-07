Familiebedrijf Hooijer Footwear Group neemt distributie HEYDUDE over voor Benelux, Duitsland en Oostenrijk

Na een succesvolle start als agent voor de Nederlandse markt, waarbij alle verwachtingen zijn overtroffen, wordt Hooijer Footwear Group per direct de nieuwe distributeur van schoenenmerk HEYDUDE voor de Benelux, Duitsland en Oostenrijk. Dit betekent dat voor verkoopseizoen lente/zomer 2023 alle activiteiten van HEYDUDE voor deze markten via Hooijer Footwear Group zullen verlopen.

HEYDUDE- Vrijetijdsschoenen pur sang voor het hele gezin

Heydude is in 2008 in Italië opgericht met als doel om moderne schoenen te ontwerpen met de luchtigheid van een slipper. Schoenen voor betaalbare prijzen en van goede kwaliteit. De passie en toewijding van dit Italiaanse merk hebben geleid tot een bijzondere collectie lichtgewicht (reis)schoenen voor het hele gezin. De schoenen zijn gebaseerd op de mocassin en hebben een wijde pasvorm met veel ruimte voor de tenen. Eigentijdse details geven de schoenen een herkenbaar Heydude karakter, terwijl het draagcomfort zich onderscheidt met een maximaal blotevoetengevoel.

Hey Dude, eigendom van het merk.

Dergelijke merkwaarden zijn ook zichtbaar richting de retail. Afgelopen jaren heeft Heydude, niet alleen online, maar ook in de fysieke winkels een exorbitante groei doorgemaakt. Nederland liep hierin voorop.

Voor Crocs Inc., sinds begin dit jaar de nieuwe eigenaar van Heydude, was het dan ook geen moeilijke beslissing om Hooijer Footwear Group naar voren te halen bij de ondersteuning van de verschillende markten waar het Oldenzaalse bedrijf reeds actief is. Onder leiding van Crocs Inc. wordt er met ingang van SS23 tevens een nieuwe weg ingeslagen met een nieuwe huisstijl.

Familie bedrijf Hooijer Footwear Group

Hooijer Groep is een familiebedrijf, begin deze eeuw ontstaan nadat Hilko Hooijer de voormalig importeur van Birkenstock heeft overgenomen. Inmiddels vertegenwoordigen we een tiental hoogwaardige, ijzersterke schoenmerken en weet de Hooijer Groep al sinds het begin een stabiele groei te realiseren. Dit is mogelijk gemaakt door een commerciële familie Hooijer met passie voor schoenen en een ruim 40-koppig team van agenten, accountmanagers en medewerkers die nauw samenwerken in verschillende vakgebieden als logistiek, marketing, ICT, inkoop en service.

Voor de Nederlandse markt was Hooijer Footwear Group al agent voor Heydude. Dit wordt dus nu uitgebreid naar een distributeur-schap en ook meteen voor België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Als distributeur van onder meer Lazamani, Birkenstock, Toni Pons, Keen en Sockwell heeft Hooijer Footwear Group veel kennis van de markt en tevens beschikken zij over de (marketing) expertise, toewijding en logistieke middelen om de distributie op zich te nemen.

Bart Hooijer, eigendom van het merk.

Inkoopafspraken lente/zomer 2023 collectie

Voor de Nederlandse retail veranderd er voor inkoopafspraken in principe niks. Net als voorheen kunnen zij terecht bij de Heydude showroom in CAST Nieuwegein. Wat wel veranderd is dat Hooijer Footwear Group nu voorraadhoudend distributeur is en de leveringen vanuit het magazijn in Oldenzaal gaan plaatsvinden. De Belgische en Luxemburgse retail kan voor inkoopafspraken voortaan terecht in Trademart Brussel. Er zal plek worden gemaakt in een van de bestaande showrooms van Hooijer Footwear Group. Duitse en Oostenrijke inkoopafspraken verlopen direct via de aangestelde accountmanagers voor beide landen.

Gallery Shoes Dusseldorf

Heydude zal door Hooijer Footwear Group worden vertegenwoordigd op verschillende Duitse vakbeurzen, waaronder Gallery Shoes in Düsseldorf. Deze internationale vakbeurs op gebied van schoenen, tassen en accessoires vindt plaats van 28 t/m 30 augustus 2022 in de Areal Böhler in Düsseldorf.

Hey Dude, eigendom van het merk.